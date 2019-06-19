2019-06-19T18:09:33+03:00
Происшествия

Севастопольскому подростку грозит 8 лет тюрьмы за избиение мальчика

Он нанес ему удар кулаком в область грудной клетки
Александра КОРШУНОВА
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конфликт между ребятами вспыхнул 20 мартаконфликт между ребятами вспыхнул 20 мартаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Севастополе будут судить подростка, который нанес вред здоровью 15-летнему мальчику. Как сообщает следствие, конфликт между ребятами вспыхнул 20 марта.

В ходе этого подозреваемый нанес собеседнику удар кулаком в область грудной клетки. Этим он причинил ему тяжкий вред здоровью.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.

Парню грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в Красноперекопском районе на 8 марта мужчина избил свою гражданскую жену. Будучи пьяным, он приревновал свою сожительницу и решил "проучить" ее с помощью кулаков. В итоге женщина скончалась на месте от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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