Прокуратура займется отрубленными головами крокодилов, которые нашли в Симферополе
Прокуратура Киевского района Симферополя займется найденным отрубленными головами крокодилов. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Информация о «находке» поступила в Госкомитет по ветеринарии РК. Сообщалось, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Воровского находится отрубленная голова крокодила.
На место выехали специалисты комитета и сотрудники полиции.
В ходе осмотра они нашли вторую голову.
- Их собрали в специализированный контейнер и доставили в ГБУ РК «РВЛПЦ» для последующего уничтожения путем сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция, - сообщили в пресс-службе Госкомитета.
Из-за того, что усматривается факт жестокого обращения с животными, материалы направят в прокуратуру Киевского района для дальнейшего рассмотрения вопроса.
ИСТОЧНИК KP.RU