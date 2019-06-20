Прокуратура займется отрубленными головами крокодилов, которые нашли в Симферополе

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-20T08:34:57+03:00

Жители крымской столицы в шоке. Фото: пресс-службе Госкомитета по ветеринарии РК

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Киевского района Симферополя займется найденным отрубленными головами крокодилов. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Информация о «находке» поступила в Госкомитет по ветеринарии РК. Сообщалось, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Воровского находится отрубленная голова крокодила.

На место выехали специалисты комитета и сотрудники полиции.

В ходе осмотра они нашли вторую голову.

- Их собрали в специализированный контейнер и доставили в ГБУ РК «РВЛПЦ» для последующего уничтожения путем сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция, - сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Из-за того, что усматривается факт жестокого обращения с животными, материалы направят в прокуратуру Киевского района для дальнейшего рассмотрения вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU