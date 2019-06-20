2019-06-20T13:07:07+03:00
Происшествия

В Крыму загорелось 8 гектаров пшеницы

Пожар в Первомайском районе удалось потушить
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму заполыхало поле зерновых в районе села Островское Первомайского района.

Спасателям о ЧП стало известно в 15.54 часов. И тут же в дорогу отправились 11 сотрудников чрезвычайного ведомства и семь автоцистерн и другой техники.

Как только прибыли на место, то стало ясно, что загорелась пшеница на поле, площадь которого составляет 8 га.

- Основная задача, которая стояла перед крымскими пожарными во время ликвидации возгорания – не допустить распространения огня на поле пшеницы площадью более 100 га, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Загорание удалось ликвидировать меньше, чем за час.

- Работа социально-значимых объектов в результате происшествия нарушена не была, жертв и пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе 21 июня отключат свет на 3 улицах и в 55 садовых товариществах
Крымчанина сбил электропоезд Джанкой-Керчь
В Симферополе гадалка обманула 11 человек на 800 тысяч рублей
Скрылся с места преступления: В Севастополе виновника ДТП приговорили к 6-ти годам тюрьмы
Экипажи Су-24М с Су-30 СМ проводят боевые учения в Крыму
Жители Симферополя попросили у администрации установить на набережной статую цапли
Прокуратура займется отрубленными головами крокодилов, которые нашли в Симферополе
В Симферополе 20 июня без света останется часть улиц
Переменная облачность, без осадков и +32 градуса тепла: Прогноз погоды в Крыму на 20 июня
Спикер Заксобрания Севастополя - британским журналистам: Санкции не могут помешать вам приехать в Крым и почтить память предков
Какие чудесные! Десять дружелюбных ланей родились в Бахчисарае
Севастопольскому подростку грозит 8 лет тюрьмы за избиение мальчика
Крымских полицейских приговорили к пяти годам тюрьмы за получение взятки
Из-за клопа-кружевницы в Симферополе ввели карантин
В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины
В Крыму разместят российские истребители Су-35С
Группа «Ленинград» приедет в Крым с прощальным концертом
В Крыму зарегистрировали 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом
Предприятие «Крымский Автодор» задолжало своим сотрудникам 4 миллиона рублей зарплаты
В санатории «Мисхор» наградили лучших работников санаторно–курортной отрасли ЮБК
В Крыму за 25 миллиардов рублей проведут реконструкцию Межгорного водохранилища
Из Крыма в Москву спецборт МЧС эвакуировал двух детей
На границе с Крымом задержали украинца, которого 9 лет разыскивает Интерпол