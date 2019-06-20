В Крыму загорелось 8 гектаров пшеницы

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-20T13:07:07+03:00

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В Крыму заполыхало поле зерновых в районе села Островское Первомайского района.

Спасателям о ЧП стало известно в 15.54 часов. И тут же в дорогу отправились 11 сотрудников чрезвычайного ведомства и семь автоцистерн и другой техники.

Как только прибыли на место, то стало ясно, что загорелась пшеница на поле, площадь которого составляет 8 га.

- Основная задача, которая стояла перед крымскими пожарными во время ликвидации возгорания – не допустить распространения огня на поле пшеницы площадью более 100 га, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Загорание удалось ликвидировать меньше, чем за час.

- Работа социально-значимых объектов в результате происшествия нарушена не была, жертв и пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU