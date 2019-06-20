В Крыму загорелось 8 гектаров пшеницы
В Крыму заполыхало поле зерновых в районе села Островское Первомайского района.
Спасателям о ЧП стало известно в 15.54 часов. И тут же в дорогу отправились 11 сотрудников чрезвычайного ведомства и семь автоцистерн и другой техники.
Как только прибыли на место, то стало ясно, что загорелась пшеница на поле, площадь которого составляет 8 га.
- Основная задача, которая стояла перед крымскими пожарными во время ликвидации возгорания – не допустить распространения огня на поле пшеницы площадью более 100 га, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Загорание удалось ликвидировать меньше, чем за час.
- Работа социально-значимых объектов в результате происшествия нарушена не была, жертв и пострадавших нет, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU