2019-06-20T18:00:53+03:00
Общество

В Севастополь из Средиземного моря вернулся военный корабль

Экипаж «Орехово-Зуево» провел в дальнем походе три месяца
Галина КОВАЛЕНКО
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Моряков встречали близкие. Фото: пресс-служба ЧФМоряков встречали близкие. Фото: пресс-служба ЧФ
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Малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» прибыл в Севастополь из Средиземного моря.

- Экипаж корабля в течение трех месяцев выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Моряки участвовали в учениях, где оттачивали навыки в противоминной, противовоздушной и противокорабельной обороне.

Экипажу устроили в Севастополе торжественную встречу: музыка, цветы и слезы радости от встречи.

Напоминаем, что «Орехово-Зуево» - многоцелевой корабль, на борту, которого современное артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружение.

Малый ракетный корабль вошел в состав Черноморского флота совсем недавно - в декабре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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