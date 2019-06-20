2019-06-20T18:38:05+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина по телефону сообщил об угрозе взрыва на ж/д вокзале в Симферополе

Информация оказалась ложной
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Симферопольский железнодорожный вокзал. Фото:пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспортеСимферопольский железнодорожный вокзал. Фото:пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
Изменить размер текста:

В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что существует угроза железнодорожному вокзалу в Симферополе.

На месте выехали силовики, проверили информацию. Никаких опасных предметов там не обнаружили.

Через несколько часов после поступления этой информации, установили и задержали звонившего.

Им оказался 31-летний житель крымской столицы. Он рассказал, что совершил звонок из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

- Для принятия решения по данному факту переданы в МВД, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Нарушителю может грозить штраф в размере 500-700 тысяч рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Напомним. в мае еще один "телефонный террорист" угрожал взрывом в крымском поселке Ленино. Он полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Брестской в Севастополе появились легендарные граффити
В Севастополь из Средиземного моря вернулся военный корабль
В Симферополе 21 июня отключат свет на 3 улицах и в 55 садовых товариществах
Крымчанина сбил электропоезд Джанкой-Керчь
В Симферополе гадалка обманула 11 человек на 800 тысяч рублей
В Крыму загорелось 8 гектаров пшеницы
Скрылся с места преступления: В Севастополе виновника ДТП приговорили к 6-ти годам тюрьмы
Экипажи Су-24М с Су-30 СМ проводят боевые учения в Крыму
Жители Симферополя попросили у администрации установить на набережной статую цапли
Прокуратура займется отрубленными головами крокодилов, которые нашли в Симферополе
В Симферополе 20 июня без света останется часть улиц
Переменная облачность, без осадков и +32 градуса тепла: Прогноз погоды в Крыму на 20 июня
Спикер Заксобрания Севастополя - британским журналистам: Санкции не могут помешать вам приехать в Крым и почтить память предков
Какие чудесные! Десять дружелюбных ланей родились в Бахчисарае
Севастопольскому подростку грозит 8 лет тюрьмы за избиение мальчика
Крымских полицейских приговорили к пяти годам тюрьмы за получение взятки
Из-за клопа-кружевницы в Симферополе ввели карантин
В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины
В Крыму разместят российские истребители Су-35С
Группа «Ленинград» приедет в Крым с прощальным концертом
В Крыму зарегистрировали 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом
Предприятие «Крымский Автодор» задолжало своим сотрудникам 4 миллиона рублей зарплаты
В санатории «Мисхор» наградили лучших работников санаторно–курортной отрасли ЮБК
В Крыму за 25 миллиардов рублей проведут реконструкцию Межгорного водохранилища
Из Крыма в Москву спецборт МЧС эвакуировал двух детей
На границе с Крымом задержали украинца, которого 9 лет разыскивает Интерпол