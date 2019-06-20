Пьяный мужчина по телефону сообщил об угрозе взрыва на ж/д вокзале в Симферополе
В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что существует угроза железнодорожному вокзалу в Симферополе.
На месте выехали силовики, проверили информацию. Никаких опасных предметов там не обнаружили.
Через несколько часов после поступления этой информации, установили и задержали звонившего.
Им оказался 31-летний житель крымской столицы. Он рассказал, что совершил звонок из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
- Для принятия решения по данному факту переданы в МВД, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Нарушителю может грозить штраф в размере 500-700 тысяч рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет.
Напомним. в мае еще один "телефонный террорист" угрожал взрывом в крымском поселке Ленино. Он полностью признал свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU