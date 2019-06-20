Пьяный мужчина по телефону сообщил об угрозе взрыва на ж/д вокзале в Симферополе

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-20T18:38:05+03:00

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В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что существует угроза железнодорожному вокзалу в Симферополе.

На месте выехали силовики, проверили информацию. Никаких опасных предметов там не обнаружили.

Через несколько часов после поступления этой информации, установили и задержали звонившего.

Им оказался 31-летний житель крымской столицы. Он рассказал, что совершил звонок из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

- Для принятия решения по данному факту переданы в МВД, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Нарушителю может грозить штраф в размере 500-700 тысяч рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Напомним. в мае еще один "телефонный террорист" угрожал взрывом в крымском поселке Ленино. Он полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU