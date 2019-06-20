Пассажиры самолета, который вернулся в Симферополь, вылетели в Санкт-Петербург резервным рейсом
В четверг вечером, в 20.36, пассажиры рейса, которому из-за технических неисправностей пришлось вернуться в Симферополь, вылетели в Санкт-Петербург.
- Пассажиры вылетели из аэропорта крымской столицы на резервном судне, предоставленным авиакомпанией, - добавили в пресс-службе аэропорта "Симферополь".
Напомним, 20 июня, самолет, следовавший рейсом Симферополь-Санкт-Петербург", вернулся в аэропорт крымской столицы практически сразу после взлета. Посадка прошла в штатном режиме.
В то время, когда люди ожидали резервного рейса, в аэропорту крымской столицы пассажирам предоставили напитки и горячее питание.
Сервис мониторинга воздушного движения flightradar24.com показал, что самолет рейса FV5620 вылетел из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург в 11.46. Сразу после взлета он полетел в сторону Джанкоя, и совершил несколько кругов. Затем развернулся над Бахчисараем, после чего снова отправился в Симферополь. В аэропорту он приземлился в 12.45.
ИСТОЧНИК KP.RU