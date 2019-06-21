2019-06-21T14:25:43+03:00
Общество

Учения в Крыму: Свыше 100 самолетов и вертолетов бомбили мишени на авиаполигонах

На тренировку вышли воздушные силы Южного военного округа [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Летчики выполнили поставленные задачи. Фото: пресс-служба Южного военного округа.Летчики выполнили поставленные задачи. Фото: пресс-служба Южного военного округа.
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Авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели масштабные учения, в которых приняли участие порядка ста самолетов и вертолетов.

Военнослужащие успешно нанесли ракетно-бомбовые удары по мишеням на 4 авиационных полигонах в Крыму и на Кубани.

- Были задействованы истребители Су-30СМ, Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25СМ и вертолеты армейской авиации Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В Крыму прошли учения летчиков.Авиация ЮВО отработала задачи нанесения ракетно-бомбовых ударов в ходе масштабного учения в Крыму и на Кубани. Видео: пресс-службы Южного военного округа! другой источник

До этого военные летчики отработали вывод авиации с аэродромов из-под удара «противника». Они отражали ракетные удары и уводили самолеты на запасные аэродромы.

После успешного проведения учений на авиационных полигонах, летный состав вернулся домой - на аэродромы постоянного базирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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