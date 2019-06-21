Учения в Крыму: Свыше 100 самолетов и вертолетов бомбили мишени на авиаполигонах
Авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели масштабные учения, в которых приняли участие порядка ста самолетов и вертолетов.
Военнослужащие успешно нанесли ракетно-бомбовые удары по мишеням на 4 авиационных полигонах в Крыму и на Кубани.
- Были задействованы истребители Су-30СМ, Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25СМ и вертолеты армейской авиации Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В Крыму прошли учения летчиков.Авиация ЮВО отработала задачи нанесения ракетно-бомбовых ударов в ходе масштабного учения в Крыму и на Кубани. Видео: пресс-службы Южного военного округа! другой источник
До этого военные летчики отработали вывод авиации с аэродромов из-под удара «противника». Они отражали ракетные удары и уводили самолеты на запасные аэродромы.
После успешного проведения учений на авиационных полигонах, летный состав вернулся домой - на аэродромы постоянного базирования.
ИСТОЧНИК KP.RU