Учения в Крыму: Свыше 100 самолетов и вертолетов бомбили мишени на авиаполигонах

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-21T14:25:43+03:00

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Авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели масштабные учения, в которых приняли участие порядка ста самолетов и вертолетов.

Военнослужащие успешно нанесли ракетно-бомбовые удары по мишеням на 4 авиационных полигонах в Крыму и на Кубани.

- Были задействованы истребители Су-30СМ, Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25СМ и вертолеты армейской авиации Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/715938" frameborder="0"></iframe> В Крыму прошли учения летчиков.Авиация ЮВО отработала задачи нанесения ракетно-бомбовых ударов в ходе масштабного учения в Крыму и на Кубани. Видео: пресс-службы Южного военного округа! другой источник

До этого военные летчики отработали вывод авиации с аэродромов из-под удара «противника». Они отражали ракетные удары и уводили самолеты на запасные аэродромы.

После успешного проведения учений на авиационных полигонах, летный состав вернулся домой - на аэродромы постоянного базирования.

ИСТОЧНИК KP.RU