2019-06-24T10:48:34+03:00
Общество

В Крыму с 1 июля повысится стоимость проезда в городских троллейбусах

Изменения коснутся Симферополя, Ялты и Алушты
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас жители могут купить билет за 14 рублейСейчас жители могут купить билет за 14 рублейФото: "КП" Архив
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С 1 июля в Симферополе, Ялте и Алушты повысится стоимость проезда в городских троллейбусах. Она будет составлять 17 рублей.

Ранее предприятие «Крымтроллейбус» направляло обращение о пересмотре тарифов. Сейчас жители могут купить билет за 14 рублей, когда в маршрутках проезд стоит 17.

Как рассказал зампредседателя Госкомитета по ценам и тарифам Александр Пономарев, объективный рост тарифа на проезд в электротранспорте связан с поэтапным доведением стоимости проезда до экономически обоснованного уровня.

- Мероприятия, учтенные в тарифе, также предполагают обновление подвижного состава предприятия и соблюдение расписания движения троллейбусов в вечернее и ночное время, - добавил Пономарев.

Напомним, стоимость проезда в автобусах и маршрутках до с 13 до 17 рублей повысилась в марте. Тогда перевозчики пообещали приобрести новый подвижной состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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