Симферополь частично останется без света 25 июня

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-24T15:07:49+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив "КП"

Электричества не будет с 8.00 утра до 17.00 вечера

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В столице Республики Крым, 25 июня, будет идти плановый ремонт столбов, трансформаторных будок и прочего электрооборудования, поэтому энергетикам придется обесточить часть города.

Нужно отметить, что в зону отключения попадет всего пять улиц, один проспект и один переулок.

Где в Симферополе во вторник отключат свет:

улица Надинского, 1-21/35, 22-26 (чет);

улица Перегонец, 37-49 (нечет), 44-64 (чет);

проспект Победы, 125, 144/21, 150-174 (чет);

улица Барышева, 23-33 (нечет), 34-50 (чет), 49-63(нечет), 72-78/36 (чет);

улица Октябрят, 13-24, 26-34 (чет);

переулок Автобусный, 2;

улица Коммунаров, 76

ИСТОЧНИК KP.RU