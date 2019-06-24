В Крыму врачи скорых получат электрошокеры и газовые баллончики для защиты от агрессивных пациентов
Бригадам скорой в Крыму централизовано закупят газовые баллончики и электрошокеры для защиты от буйных пациентов.
По словам руководителя Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергея Олефиренко, многие врачи категорически против использования спецсредств.
- Лично я — за то, чтобы у человека, на которого нападает какой-то забулдыга, в руках был шокер и можно было дать отпор. Любой человек имеет право на гражданские средства защиты. И для меня было большой неожиданностью и откровением, что очень многие наши коллеги считают, что лучше в таких случаях запереться в машине и, нажав тревожную кнопку, ждать помощи. Наверное, чтобы окончательно определиться, мы проведём опрос среди всех сотрудников, - приводит ForPost слова Олефиренко.
Он подчеркнул, что каждый месяц 3-4 выезда бригад скорой приходятся на агрессивных пациентов.
Минздрав Крыма уже в июле выделит около 40 миллионов рублей Крымскому республиканскому центру медицины катастроф и скорой медицинской помощи» - не только на шокеры и баллончики, но и на подключение тревожных кнопок, систем видеонаблюдения. Закупки оборудования и спецсредств начнут уже через два месяца после получения денег.
ИСТОЧНИК KP.RU