2019-06-24T18:07:59+03:00
Общество

В Крыму врачи скорых получат электрошокеры и газовые баллончики для защиты от агрессивных пациентов

С буйными "клиентами" крымские медики сталкиваются не реже 3-4 раз в месяц
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Бригадам скорой в Крыму централизовано закупят газовые баллончики и электрошокеры для защиты от буйных пациентов.

По словам руководителя Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергея Олефиренко, многие врачи категорически против использования спецсредств.

- Лично я — за то, чтобы у человека, на которого нападает какой-то забулдыга, в руках был шокер и можно было дать отпор. Любой человек имеет право на гражданские средства защиты. И для меня было большой неожиданностью и откровением, что очень многие наши коллеги считают, что лучше в таких случаях запереться в машине и, нажав тревожную кнопку, ждать помощи. Наверное, чтобы окончательно определиться, мы проведём опрос среди всех сотрудников, - приводит ForPost слова Олефиренко.

Он подчеркнул, что каждый месяц 3-4 выезда бригад скорой приходятся на агрессивных пациентов.

Минздрав Крыма уже в июле выделит около 40 миллионов рублей Крымскому республиканскому центру медицины катастроф и скорой медицинской помощи» - не только на шокеры и баллончики, но и на подключение тревожных кнопок, систем видеонаблюдения. Закупки оборудования и спецсредств начнут уже через два месяца после получения денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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