2019-06-24T19:22:20+03:00
Общество

В Симферополе при расчистке Салгира нашли снаряд

Все работы на объекте остановлены
Александра КОРШУНОВА
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На место выехали правоохранители. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКНа место выехали правоохранители. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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При расчистке реки Салгир в Симферополе нашли неразорвавшийся снаряд. Предположительно он относится ко временам Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на гендиректора ООО «Асгард» Игоря Анацкого.

- Во время очистки русла реки Салгир в районе Главпочтамта, как спускаться по Суворовскому спуску к пешеходному мосту, наши рабочие обнаружили снаряд. Предположительно он времен Великой Отечественной войны, - отметил Анацкий.

Что именно это за снаряд – пока неизвестно.

- Мы вызвали полицию, помогли правоохранителям огородить территорию, ждем саперов. Сейчас на месте работают сотрудники МВД и МЧС. Все работы остановлены, людей убрали, - дополнил гендиректор.

Напомним, крымский архитектор показал, как будет выглядеть набережная реки Салгир после реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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