Крымский архитектор показал, как будет выглядеть набережная реки Салгир в Симферополе после реконструкции

Известный крымский архитектор Кирилл Бабеев, который является автором дизайн-кода (концепцию) реконструкции набережной реки Салгир в Симферополе, рассказал, как все будет выглядеть после окончания работ.

Разработчик проекта - Иван Дмитриев.

Автор концепции следовал первоначальном проекту 1984 года. Фото: Кирилл Бабеев

Он отметил, что основной замысел концепции заключается в том, чтобы следовать принципам первоначального проекта, который реализовал в 1984 году.

- Набережная реки Салгир уникальна и непохожа ни на одну другую. Тут реализована идея органичной интеграции природы в городское пространство, развития разных сценариев движения и контакт жителей с водой; набережной, в ходе реализации которой здравый смысл архитекторов победил слепое следование нормативам, требованиям эксплуатационщиков и "крепких хозяйственников", - подчеркнул Бабеев.

Освещение хотят заменить, упорядочить, а кабель сделать подземным. Фото: Кирилл Бабеев

Русло реки имеет уникальную форму. Один берег ограничен бетонной стенкой, а другой плавно спускается к воде.

А где-то в русле есть искусственно созданные островки.

Архитектор отметил, что в процессе очистки русла строители будут строго придерживаться именно этого принципа.

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Пешеходные дорожки

В ходе работ планируется все перепады высот и ступеньки вдоль основного пути минимизировать, что поможет спокойно передвигаться маломобильной части населения.

На участках, где транзит наиболее насыщен и позволяет ситуация, ширина пешеходной аллеи будет увеличена до 2,5 - 3-х метров.

Основные работы по реконструкции завершатся в сентябре. Фото: Кирилл Бабеев

Но вот реализацию велодорожки вдоль правого берега пока пришлось отложить.

Плитка

На набережной частично разрушат крупноформатные плиты. Их заменят на бетонные без фаски, покрытые гранитной и мраморной крошкой.

- По краям аллеи, у ступеней и пандусов предусмотрено включение гранитной брусчатки с колотой поверхностью, которая будет выполнять функцию тактильной плитки. Использование натурального природного материала позволяет более органично вписать покрытие в природное окружение. В более природных частях набережной предусмотрено покрытие из отсева также ограниченное натуральной брусчаткой, - рассказал автор дизайн-проекта.

Освещение

Оказывается, на набережной ни осталось ни одного оригинального светильника. Это произошло из-за того, что элементы менялись хаотично и непоследовательно.

Освещение хотят заменить, упорядочить, а кабель сделать подземным.

Подрядчик уже вывез со дна реки Салгир 1,5 тысячи тонн ила. Фото: Кирилл Бабеев

- Современный минималистичный дизайн светодиодных светильников разных типов будет органично сочетаться с ограждениями реки и новым мощением. Никакого подражания, никаких светильников "под старину" или "под классику", это принципиальная позиция, никакого холодного света, только нейтральный и теплый оттенок, - дополнил Бабеев.

Элементы дизайна

По движению вдоль набережной предусмотрено чередование "карманов" длинной 5 метров для установки двух скамей и фонаря освещения. Позже предусмотрена установка информационно-навигационных стендов.

Ограждения набережной восстановят в первоначальном виде. Фото: Кирилл Бабеев

- Подпорные стены очищаются, ремонтируются. Уцелевшие накрывочные плиты ремонтируются, на утраченных участках монтируются новые. В некоторых местах по средствам монтажа деревянного настила они превращаются в скамьи, - рассказал архитектор.

Ограждения набережной восстановят в первоначальном виде.

Деревья

Что касается зеленых насаждений, то их планируется максимально сохранить. После проведения капремонта, осенью, хотят высадить новые ивы и другие растения.

В ходе работ отремонтируют фонтаны. Фото: Кирилл Бабеев

Напомним, ранее "КП-Крым" писала, какие работы проводятся на набережной реки Салгир. Строители уже демонтировали часть ограждения и вывезли 1,5 тысячи тонн ила.

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