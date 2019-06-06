От «речки-вонючки» к достопримечательности Симферополя: Как проходит реконструкция набережной Салгира
- Дррр…Брр..
Звуки перфораторов, экскаваторов, негромко переговариваются строители - нынешняя "мелодия" набережной Симферополя.
Работы ведутся одновременно в четырех точкахФото: Виталий ПАРУБОВ
Это то, чего (без лукавства!) очень долго ждали жители крымской столицы - реконструкция главной артерии города.
Набережную построили к 200-летию города, в 1980-х годах.
Долгое время «визиткой карточкой» города никто не занимался. Только в 2006 году мэр Геннадий Бабенко принял решение, чтобы вычистить русло реки и благоустроить территорию.
Благоустройства набережной ждут все жители городаФото: Виталий ПАРУБОВ
После этого начала потихоньку наступать разруха. С даты проведения последних работ уже прошло больше десяти лет. Салгир зарос камышом, грязи и мусора - видимо-невидимо! Самая полноводная река Крыма превращалась в неприятно пахнущее болотце.
- Речка-вонючка! - так называли Салгир многие горожане в последние годы.
Впервые о реконструкции набережной, после воссоединения Крыма с Россией, в 2016 заговорил экс-мэр Геннадий Бахарев. Он наобещал симферопольцам «золотые горы», но так ничего и не сделал. Бахарев объяснил это тем, что в бюджете на это денег нет.
На посту его сменил Игорь Лукашев, который много говорил о проблеме набережной и реки Салгир. В 2018 году бывший глава заявил, что к работам готовы уже приступать в ближайшее время. Проект якобы уже проходит экспертизу, осталось найти деньги на работы. Но, как говорится, поговорили и забыли. С мертвой точки ничего так и не сдвинулось.
Хотя до этого он даже хотел пустить по реке лодочки, на которых будут катать туристов.
Но все это осталось обещаниями.
Рывок вперед
Работы начались на объекте в мае. Проект (уже другой) прошел экспертизу, а деньги из бюджета выделили зимой 2019 года.
В планах реконструкция восьми километров набережной и очистка русла реки Салгир. На это выделили 600 миллионов рублей.
- Он разделен на этапы: 1-й - очистка реки, 2 и 3-й - установка ограждений освещения, 4-й - укладка тротуарной плитки, 5-й - установка малых архитектурных форм, - поделилась глава города.
Она отметила, что основные работы должны завершиться к 4 сентября.
Старую плитку очистят и будут использовать на других объектахФото: Виталий ПАРУБОВ
Благоустройство началось уже в трех точках: от моста по улице Шмидта до Вечного огня; от моста Шмидта до Объездной и Малый Салгир.
Также добавят еще и четвертую - парк Гагарина.
В "пиковый" период на объекте будет трудиться до 150 человекФото: Виталий ПАРУБОВ
- Все работы надо вести параллельно: очистку русла, ремонт вертикальных бетонных ограждений, демонтаж чугуна, ремонт гранитных парапетов плюс сети наружного освещения и кабельной канализации. Сейчас на объекте трудятся 49 человек, в в пик работ будет 250-300 человек и около 35-40 единиц техники. Уже начинаются работы по вертикальной очистке стенок русла, будем обрабатывать покрытием со специальным составом, - отметил директор компании-подрядчика ООО «Асград» Игорь Анацкий.
СПАСАЮТ ЦАПЛЮ
Сейчас работа на объекте кипит: строители вовсю демонтируют ограждения, им на смену ему придет новое, которое изготовит Керченский завод.
Также снимают и старую плитку, которую очистят и будут, по необходимости, использовать на других объектах.
«Очищают» от различных рисунков и переходы под мостиками речки.
- Да, мы все это убираем. Тут будет гранитная плитка, с цветом пока не определились, но будет очень красиво, - говорит один из рабочих.
- А вот тот «красивый» переход, где изображен Лев Толстой и Юрий Гагарин, тоже будете «чистить»? - расстраиваюсь я.
- Нет, для вас попросим, чтобы все оставили так, как есть, - улыбается он.
Неподалеку экскаватор чистит…дно реки. На дне находится бетон. А под водой еще полтора (!) метра ила.
- Сейчас производим демонтаж чугуна, гранитных парапетов, бордюров, тротуарной плитки. Ведутся подготовительные работы под инженерные сети и под очистку русла реки Салгир. Грунт, который находится в реке, не подлежит вывозу. С ним нужно провести работы по мелиорации и осушению. А когда он будет обезвожен, мы его вывезем. В реке будет ровное, прозрачное бетонное дно. Жители и гости крымской столицы смогут любоваться чистой речной водой, - объяснил "КП-Крым" производитель работ на участке №1 (от улицы Шмидта до кинотеатра «Космос») Сергей Бурлак.
Чистка русла реки Салгир в Симферополе.В Симферополе начались работы по очистке русла реки СалгирАлександра КОРШУНОВА
Что касается жизни уток, то им ничего не угрожает. Работа производится «картами», то есть из одной зоны птицы уходят, в а другую переходят.
Утки находят себе пристанище и не боятся строительных работФото: Виталий ПАРУБОВ
Таким образом, фауна сохраняется.
А вот что касается известной цапли, которая живет в Салгире, то она упорно не хочет уходить. Но в администрации города рассказали, что на место выедут орнитологи и на время заберут птицу.
Цапля в реке Салгир в Симферополе.Птица не хочет покидать речкуАлександра КОРШУНОВА
Цапля из Салгира никак не уходит, за ней корой приедут орнитологиФото: Виталий ПАРУБОВ
Кроме того, в рамках работ планируется провести реконструкцию двух фонтанов (тот, который находится в русле реки Салгир и «шахматного») и пешеходных мостиков.
ОФИЦИАЛЬНО
Наталья МАЛЕНКО, глава администрации Симферополя :
- Мы не собираемся ничего реконструировать до неузнаваемости. Мы хотим вернуть наше русло таким, каким оно было. Меня вдохновляет то, что я увидела за несколько дней прошлой недели и даже придает уверенности, что мы все сможем сделать. Я была на всех трех точках, при этом мы приняли решение открыть и четвертую. И на всех них мы хотим идти одномоментно. Решение принято, что гранит сохраним там, где это возможно, он в прекрасном состоянии. Но уже само ограждение будет устанавливаться по другим принципам: шурф будет больше и сделаем антивандальную безопасность.
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ИСТОЧНИК KP.RU