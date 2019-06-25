2019-06-25T07:38:51+03:00
Происшествия

В Севастополе у посетителя бара украли нож за 12 000 рублей

Подозреваемому грозит до 2 лет тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
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Полиция задержала подозреваемого. Фото: архив "КП"Полиция задержала подозреваемого. Фото: архив "КП"
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В дежурную часть полиции Севастополя принес заявление 40-летний горожанин, который пожаловался, что у него похитили дорогостоящий складной нож.

Сотрудники уголовного розыска быстренько вычислили подозреваемого и тут же задержали.

- Злоумышленником оказался 31-летний местный житель, ранее судимый за кражу, - пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Оказалось, что пострадавший оставил складной нож стоимостью 12000 рублей на столике в баре. А подозреваемый взял, да и положил приглянувшуюся вещицу к себе в карман.

На молодого мужчину завели уголовное дело за кражу. По ч.1 ст. 158 УК РФ ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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