В Евпатории за 90 миллионов рублей продадут детский санаторий «Таврида»
В Крыму выставили на продажу детский и подростковый санаторий «Таврида». Он находится в Евпатории.
Согласно документации, представленной на сайте Распорядительной дирекции имущества Крыма, его стоимость – 90 миллионов рублей.
Заявки на участие в аукционе можно подать с 22 июня. Время окончания срока их подачи – 12 июля в 12.30.
Сам аукцион проведут 16 июля в 11 часов дня.
- Перечень имущества, которое подлежит продаже: архив, главный корпус, изолятор, клубный корпус, пищеблок, приемный корпус, столовая, медпункт пляжа и спортивные площадки, - указано в документации.
Оздоровительное учреждение «Таврида» находится в центральной части города, недалеко от парка имени Фрунзе. Туда приезжают дети от 7-ми до 17-ти лет.
Но сейчас санаторий не принимает отдыхающих.
Напомним, ранее была информация, что крымскую "Массандру" передадут в частную собственность.
ИСТОЧНИК KP.RU