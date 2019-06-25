В Евпатории за 90 миллионов рублей продадут детский санаторий «Таврида»

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-25T12:11:03+03:00

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В Крыму выставили на продажу детский и подростковый санаторий «Таврида». Он находится в Евпатории.

Согласно документации, представленной на сайте Распорядительной дирекции имущества Крыма, его стоимость – 90 миллионов рублей.

Заявки на участие в аукционе можно подать с 22 июня. Время окончания срока их подачи – 12 июля в 12.30.

Сам аукцион проведут 16 июля в 11 часов дня.

- Перечень имущества, которое подлежит продаже: архив, главный корпус, изолятор, клубный корпус, пищеблок, приемный корпус, столовая, медпункт пляжа и спортивные площадки, - указано в документации.

Оздоровительное учреждение «Таврида» находится в центральной части города, недалеко от парка имени Фрунзе. Туда приезжают дети от 7-ми до 17-ти лет.

Но сейчас санаторий не принимает отдыхающих.

Напомним, ранее была информация, что крымскую "Массандру" передадут в частную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU