Крымскую «Массандру» могут передать в частную собственность
Крымское производственно-аграрное объединение «Массандра» могут передать в частную собственность. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Спикер крымского парламента отметил, что сейчас рассматривается вопрос приватизации и никакого госуправления в этом вопросе не предусматривается.
- Конкуренция в этой сфере высокая, а потребность в инвестициях очень большая. Предприятие требует модернизации. Поэтому убежден, что профильный комитет примет решение о включении предприятия в план приватизации и рассмотрения всех возможных вопросов в этой связи, - резюмировал председатель.
Напомним, правительство России приняло решение передать предприятие в собственность Республики Крым. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.
СПРАВКА «КП»
Винзавод «Массандра» - одно из крупнейших винодельческих предприятий в России, находится на Южном берегу Крыма. Коллекция вин насчитывает порядка одного миллиона бутылок и в 1998 года была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
ИСТОЧНИК KP.RU