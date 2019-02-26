Крымскую «Массандру» могут передать в частную собственность

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-26T13:50:52+03:00

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Крымское производственно-аграрное объединение «Массандра» могут передать в частную собственность. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Спикер крымского парламента отметил, что сейчас рассматривается вопрос приватизации и никакого госуправления в этом вопросе не предусматривается.

- Конкуренция в этой сфере высокая, а потребность в инвестициях очень большая. Предприятие требует модернизации. Поэтому убежден, что профильный комитет примет решение о включении предприятия в план приватизации и рассмотрения всех возможных вопросов в этой связи, - резюмировал председатель.

Напомним, правительство России приняло решение передать предприятие в собственность Республики Крым. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

СПРАВКА «КП»

Винзавод «Массандра» - одно из крупнейших винодельческих предприятий в России, находится на Южном берегу Крыма. Коллекция вин насчитывает порядка одного миллиона бутылок и в 1998 года была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

ИСТОЧНИК KP.RU