2019-02-26T13:50:52+03:00
Общество

Крымскую «Массандру» могут передать в частную собственность

Предприятие требует модернизации
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

Крымское производственно-аграрное объединение «Массандра» могут передать в частную собственность. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Спикер крымского парламента отметил, что сейчас рассматривается вопрос приватизации и никакого госуправления в этом вопросе не предусматривается.

- Конкуренция в этой сфере высокая, а потребность в инвестициях очень большая. Предприятие требует модернизации. Поэтому убежден, что профильный комитет примет решение о включении предприятия в план приватизации и рассмотрения всех возможных вопросов в этой связи, - резюмировал председатель.

Напомним, правительство России приняло решение передать предприятие в собственность Республики Крым. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

СПРАВКА «КП»

Винзавод «Массандра» - одно из крупнейших винодельческих предприятий в России, находится на Южном берегу Крыма. Коллекция вин насчитывает порядка одного миллиона бутылок и в 1998 года была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крым отправит в Сирию продукты, трубы и электроинструменты
Готовимся к Масленице: В Керчи объявили конкурс на самое смешное и страшное чучело
С 2014 года в Крыму за коррупцию уволили 69 чиновников
За пять лет в российском Крыму создали около 21 тысячи мест в детских садах
Доходы крымского бюджета за 2018 год составили 54,8 миллиарда рублей
В Крыму подростки попали в ДТП на угнанной машине: Двое погибли
Пропавшего 16-летнего подростка из Феодосии нашли в Керчи
В Керчи две легковушки столкнулись лоб в лоб: Пострадали четыре человека
Летом из Симферополя в Краснодар будут летать самолеты
В Керчи загорелась многоэтажка: Эвакуировали 15 человек
Погода в Крыму на 26 февраля: снег, гололедица и тепло до +6
В Крыму больше 10 тысяч человек болеет ОРВИ
Украина возбудила уголовное дело в отношении командующего Черноморским флотом
Непогода на выходных оставила без света 47 населенных пунктов
Винзавод «Массандра» передали в собственность Крыма
В Симферополе хотят создать «Аллею роз»
В Севастополе 50 водолазов ЧФ погружаются на глубину 60 метров
Ялта и Севастополь в рейтинге самых популярных городов для отдыха на 8 марта
Исполняющим обязанности министра спорта Крыма стал Олег Голинач
В Симферополе пройдет сельхозярмарка, приуроченная к пятилетию «Крымской весны»
На трассу «Таврида» в праздничные дни высыпали 150 тонн реагентов