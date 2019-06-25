2019-06-25T12:47:28+03:00
Общество

Из-за сильного ливня в Первомайском районе подтопило 12 домов

К людям на помощь приехали спасатели и откачали воду
Александра КОРШУНОВА
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Жертв и пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКЖертв и пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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В Первомайском районе Крыма, в селе Октябрьское, за прошлые сутки из-за сильных дождей затопило 12 дворов. Для оказания помощи к жителям выехали сотрудники МЧС.

Спасателя с помощью двух мотопомп в короткий срок откачали воду и спасли имущество людей.

Сейчас уже все работы по откачке воды завершены, жертв и пострадавших нет.

- В целях обеспечения безопасности, ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым и осуществляется постоянный мониторинг мест, для предотвращения повторных случаев подтопления, - рассказал начальник ГУ МЧС РФ по РК Александр Еремеев.

В случае чрезвычайных ситуаций нужно немедленно звонить по телефону "101".

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Симферополе бушевала непогода. Стихия валила деревья и обрывало провода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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