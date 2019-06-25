Из-за сильного ливня в Первомайском районе подтопило 12 домов
В Первомайском районе Крыма, в селе Октябрьское, за прошлые сутки из-за сильных дождей затопило 12 дворов. Для оказания помощи к жителям выехали сотрудники МЧС.
Спасателя с помощью двух мотопомп в короткий срок откачали воду и спасли имущество людей.
Сейчас уже все работы по откачке воды завершены, жертв и пострадавших нет.
- В целях обеспечения безопасности, ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым и осуществляется постоянный мониторинг мест, для предотвращения повторных случаев подтопления, - рассказал начальник ГУ МЧС РФ по РК Александр Еремеев.
В случае чрезвычайных ситуаций нужно немедленно звонить по телефону "101".
Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Симферополе бушевала непогода. Стихия валила деревья и обрывало провода.
ИСТОЧНИК KP.RU