В Крыму харьковчанина приговорили к 5-ти годам тюрьмы за торговлю наркотиками

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-25T16:16:40+03:00

Он пытался сбыть опасное вещество в одном из городов Крыма Фото: Виктория МИНАЕВА

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии

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В Керчи городской суд приговорил 24-летнего гражданина Украины, уроженца Харьковской области, к пяти годам лишения свободы. С отбыванием наказания в исправительной колонии.

В воскресенье, 23 июня, решение вступило в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым, его задержали в конце сентября 2018 года.

Тогда в Керчи он пытался сбыть синтетическое наркотическое вещество «производное N-метилэфедрона».

- Такой же наркотик массой 0,98 граммов сотрудники управления обнаружили в мае этого года у 56-летнего жителя Феодосии, - добавили в ведомстве.

Сейчас отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Напомним, в конце мая крымские полицейские изъяли крупную партию наркотиков. Преступники продавали опасные вещества через Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU