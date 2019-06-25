В Крыму харьковчанина приговорили к 5-ти годам тюрьмы за торговлю наркотиками
В Керчи городской суд приговорил 24-летнего гражданина Украины, уроженца Харьковской области, к пяти годам лишения свободы. С отбыванием наказания в исправительной колонии.
В воскресенье, 23 июня, решение вступило в законную силу.
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым, его задержали в конце сентября 2018 года.
Тогда в Керчи он пытался сбыть синтетическое наркотическое вещество «производное N-метилэфедрона».
- Такой же наркотик массой 0,98 граммов сотрудники управления обнаружили в мае этого года у 56-летнего жителя Феодосии, - добавили в ведомстве.
Сейчас отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
Напомним, в конце мая крымские полицейские изъяли крупную партию наркотиков. Преступники продавали опасные вещества через Интернет.
ИСТОЧНИК KP.RU