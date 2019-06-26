Власти не будут привлекать саперов для обследования русла Салгира из-за найденного в реке снаряда
Администрация Симферополя уверена, что найденный при расчистке русла Салгира снаряд - единичный случай, поэтому необходимости привлекать саперов для разведки территории нет.
По словам главы администрации города Натальи Маленко, уже очищены несколько километров набережной, и пока опасная находка была всего одна, сообщает Крымское информационное агентство:
- Все, что обнаружили - без взрывателей. Это уже понятно. Соответствующие службы должны приехать сегодня. Я видела один снаряд. Может быть, говорят, что их и три, и пять. Но я своими глазами видела один, - сообщила Маленко на оперативно-хозяйственном совещании в Симферополе.
Напомним, что опасную находку рабочие обнаружили в понедельник, 24 июня, при расчистке русла Салгира в районе Главмочтамта, после чего работы на этом участке были приостановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU