2019-06-26T13:21:19+03:00
Общество

Власти не будут привлекать саперов для обследования русла Салгира из-за найденного в реке снаряда

В администрации считают что больше снарядов в русле главной реки крымской столицы нет
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Предположительно обнаруженный боеприпас - советская 82-миллиметровая минометная мина.Фото: Крымское информационное агентствоПредположительно обнаруженный боеприпас - советская 82-миллиметровая минометная мина.Фото: Крымское информационное агентство
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Администрация Симферополя уверена, что найденный при расчистке русла Салгира снаряд - единичный случай, поэтому необходимости привлекать саперов для разведки территории нет.

По словам главы администрации города Натальи Маленко, уже очищены несколько километров набережной, и пока опасная находка была всего одна, сообщает Крымское информационное агентство:

- Все, что обнаружили - без взрывателей. Это уже понятно. Соответствующие службы должны приехать сегодня. Я видела один снаряд. Может быть, говорят, что их и три, и пять. Но я своими глазами видела один, - сообщила Маленко на оперативно-хозяйственном совещании в Симферополе.

Напомним, что опасную находку рабочие обнаружили в понедельник, 24 июня, при расчистке русла Салгира в районе Главмочтамта, после чего работы на этом участке были приостановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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