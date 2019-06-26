2019-06-26T17:59:24+03:00
Общество

В Крыму на перевозку льготников тратят свыше 1 миллиарда рублей

Компенсацию получают компании, занимающиеся общественным транспортом
Галина КОВАЛЕНКО
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Бесплатный проезд влетает бюджету РК в копеечку.Бесплатный проезд влетает бюджету РК в копеечку.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Республике Крым льготные категории населения бесплатно пользуются городским транспортом. Перевозчикам за них платит правительство.

Анатолий Петров, возглавляющий АНО «ЖКХ Контроль РК» на встрече с журналистами заявил, что расходы на компенсацию проезда льготников очень сильно выросли. По его словам, если раньше на эти цели из бюджета тратилось порядка 600 миллионов рублей, то сейчас уже свыше 1 миллиарда.

– На сегодня никто не знает, сколько льготников на самом деле. На мой взгляд берется просто какая-то «среднепотолочная» цифра,- и Анатолий Петрович заявил, что не понимает, каким же образом сейчас распределяется средства на компенсацию проезда льготников.

Директор АНО «ЖКХ Контроль РК» уверен, что ситуация в корне изменится, когда в общественном транспорте появятся валидаторы: - Можно будет оплачивать поездку карточкой, не наличными деньгами, отвлекая внимания водителя. Вдобавок, благодаря, валидаторам, мы наконец-то позволят нам узнать, сколько льготников пользуется общественным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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