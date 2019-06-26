14 крымских причалов реконструируют за 2,6 млрд рублей

26 Июнь 23:32 2019-06-26T23:32:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В федеральном бюджете предусмотрено 2,6 млрд рублей на реконструкцию причалов Крыма и Севастополя. Всего планируется восстановить 14 причалов по всему Южному берегу.

По данным ГУП «Крымские морские порты», износ только Ялтинского морпорта составляет 87%. А в него входят более 15 гидротехнических сооружений на территории Большой Ялты и не только - в Симеизе, Алупке, Ливадии, Гурзуфе, Алуште, Партените, Малореченском, Судаке и других населенных пунктах. В 2016 году причал в Судаке обрушился.

ГУП «Крымские морские порты» не может привести причалы в порядок самостоятельно, у предприятия огромные убытки. Только в 2018 году убытки составили 411,7 млн рублей, пишет Крымская газета.

Реконструированные причалы интегрируют в единую систему Азово-Черноморского региона.

Ранее, напомним, президент Владимир Путин поручил организовать круизное сообщение Сочи - Новороссийск - Ялта - Севатополь.

ИСТОЧНИК KP.RU