«Сними наушники! Убери телефон!»: В Севастополе перед пешеходными «зебрами» нанесли надписи-«светлячки»

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-28T09:40:17+03:00

В Севастополе решили напомнить правила ПДД, Фото: управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Изменить размер текста: A A

В Севастополе перед пешеходными переходами, где проходит много туристов и детей, нанесут надписи со световозвращающим эффектом. Вначале раскрасят асфальт в центре города и различных исторических местах, которые пользуются популярностью у отдыхающих. В августе особое внимание будет уделено детским садам, школам и различным учебным заведениям.

- Предупреждающие надписи «Возьми ребенка за руку», «Остановись! Посмотри по сторонам!», «Сними наушники! Убери телефон!» призваны напомнить пешеходам о правилах безопасного перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходном переходу, - сообщает управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Все эти призывы к соблюдению правил поведения на улицах и дорогах, сделаны специальной краской, которая «светится» в темноте. Поэтому новинка будет работать днем и ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU