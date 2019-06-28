2019-06-28T09:40:17+03:00
Общество

«Сними наушники! Убери телефон!»: В Севастополе перед пешеходными «зебрами» нанесли надписи-«светлячки»

Они напоминают о безопасности движения
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе решили напомнить правила ПДД, Фото: управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.В Севастополе решили напомнить правила ПДД, Фото: управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.
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В Севастополе перед пешеходными переходами, где проходит много туристов и детей, нанесут надписи со световозвращающим эффектом. Вначале раскрасят асфальт в центре города и различных исторических местах, которые пользуются популярностью у отдыхающих. В августе особое внимание будет уделено детским садам, школам и различным учебным заведениям.

- Предупреждающие надписи «Возьми ребенка за руку», «Остановись! Посмотри по сторонам!», «Сними наушники! Убери телефон!» призваны напомнить пешеходам о правилах безопасного перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходном переходу, - сообщает управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Все эти призывы к соблюдению правил поведения на улицах и дорогах, сделаны специальной краской, которая «светится» в темноте. Поэтому новинка будет работать днем и ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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