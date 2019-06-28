«В центре Ялты бегают зайцы-побегайцы»: Пользователи соцсети живо обсуждают видео с Южного берега Крыма

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-28T16:56:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Прыг-скок! Гуляешь по парку, который буквально в центре Ялты, а тебе дорогу перебегает серый зайчишка. Не аниматор или промоутер в костюме ушастого, а самый настоящий живой заяц.

- Приятным сюрпризом стала встреча в Массандровском парке с диким, упитанным, зайцем, - такой пост очевидец разместил в соцсети. - Сказать, что я был в шоке, увидев почти в центре Ялты, дикого зайца, ничего не сказать!

В центре Ялты бегают зайцы.Массандровский парк порадовал встречей с длинноухим. Видео: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Фото и видео встречи с длинноухим оценили пользователи соцсетей.

- Такой здоровый! – справедливо отметила Полина Кирьянова.

- Там еще лисы и куницы встречаются. Белки живут нагловатые! Когда я работала в пансионате Массандра, то они по утрам клянчили у отдыхающих вкусняшки, так иногда прямо на балконы залазили, видимо у местных кошек научились, - оставила комментарий Татьяна Коберник. - Люди были в восторге, покормив белку с руки!

- Зайцы толпами бегают напротив Никитского ботанического сада, чуть выше шоссе. Лично видели, когда с детьми вышли из троллейбуса и начали подъем на Никитский хребет, - поделился Юрий Цепков.

- Недавно на капот машины едва олень не запрыгнул, когда ехали по Байдарской долине. Чудом успели затормозить, - написал Сергей Голубев.

- В центре Ялты бегают зайцы-побегайцы! Ура! - восхищается пользователь Ольга.

- Теперь беспокоюсь о зайце. Вдруг вечно голодные ялтинцы пойдут его искать, - так истолковала интерес пользователей соцсети к ушастому Елена Кардаш, подкрепившая комментарий смайликом-улыбкой.

ИСТОЧНИК KP.RU