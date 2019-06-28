2019-06-28T16:56:13+03:00
Общество

«В центре Ялты бегают зайцы-побегайцы»: Пользователи соцсети живо обсуждают видео с Южного берега Крыма

Героем ролика стал ушастый из Массандровского парка [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Животное просто гуляет по парку. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VKЖивотное просто гуляет по парку. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Изменить размер текста:

Прыг-скок! Гуляешь по парку, который буквально в центре Ялты, а тебе дорогу перебегает серый зайчишка. Не аниматор или промоутер в костюме ушастого, а самый настоящий живой заяц.

- Приятным сюрпризом стала встреча в Массандровском парке с диким, упитанным, зайцем, - такой пост очевидец разместил в соцсети. - Сказать, что я был в шоке, увидев почти в центре Ялты, дикого зайца, ничего не сказать!

В центре Ялты бегают зайцы.Массандровский парк порадовал встречей с длинноухим. Видео: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Фото и видео встречи с длинноухим оценили пользователи соцсетей.

- Такой здоровый! – справедливо отметила Полина Кирьянова.

- Там еще лисы и куницы встречаются. Белки живут нагловатые! Когда я работала в пансионате Массандра, то они по утрам клянчили у отдыхающих вкусняшки, так иногда прямо на балконы залазили, видимо у местных кошек научились, - оставила комментарий Татьяна Коберник. - Люди были в восторге, покормив белку с руки!

- Зайцы толпами бегают напротив Никитского ботанического сада, чуть выше шоссе. Лично видели, когда с детьми вышли из троллейбуса и начали подъем на Никитский хребет, - поделился Юрий Цепков.

- Недавно на капот машины едва олень не запрыгнул, когда ехали по Байдарской долине. Чудом успели затормозить, - написал Сергей Голубев.

- В центре Ялты бегают зайцы-побегайцы! Ура! - восхищается пользователь Ольга.

- Теперь беспокоюсь о зайце. Вдруг вечно голодные ялтинцы пойдут его искать, - так истолковала интерес пользователей соцсети к ушастому Елена Кардаш, подкрепившая комментарий смайликом-улыбкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Севастопольцев попросили заплатить за газ, которого нет
"Занять мое место на парковке не хотите? За денежку!": На Южном берегу Крыма появился новый способ заработка на туристах
Крымских водителей-хамов занесут на доску позора
Ущерб от незаконных казино в Керчи составил 1,5 миллиона рублей
В Керчи толпа подростков избила 14-летнюю девочку, школьница попала в больницу
Психолог о школьнике, пришедшем на ЕГЭ с «пистолетом»: Система экзаменов может привести к агрессии и аффекту
В Севастополе городской водоканал загрязняет главную бухту города
До Нового Года в Симферополе откроют 6 новых кинозалов за 32 миллиона рублей
В Феодосии байкер столкнулся с грузовиком и погиб
«Сними наушники! Убери телефон!»: В Севастополе перед пешеходными «зебрами» нанесли надписи-«светлячки»
Крымчанина оштрафовали за унижение достоинства человека
Ливни, грозы, холодный циклон: прогноз погоды в Крыму на 28 июня
Власти Симферополя рассказали, сколько на маршрутах еще будут ездить старые автобусы
Куклачев: Когда Крым стал украинским, мне было невыносимо грустно, все разрушили
В Алуште местного жителя осудили за незаконную организацию прогулок на джипе
Деревья в Севастополе засыхают несмотря на миллионное финансирование
В Симферополе 28 июня частично отключат свет на 12 улицах и переулках
В Севастополе хотят восстановить утраченный барельеф Гарина-Михайловского
Корабли из Севастополя «Адмирал Макаров» и «Пытливый» провели учения на живучесть
В Керчи назначен новый прокурор города
В минобразования объяснили, как школьник пронес «пистолет» на ЕГЭ в Керчи