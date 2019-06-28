Крымских водителей-хамов занесут на доску позора
В Крыму вскоре появится реестр водителей-хамов. Туда будут попадать все те, кто не хочет перевозить мамочек с колясками, инвалидов, детей из многодетных семей и других льготников, а также просто безосновательно грубит своим пассажирам.
- Сделаем доску позора водителей и перевозчиков, - заявил министр транспорта РК Сергей Карпов.
Он также сообщил, что водители общественного транспорта лишаются места работы за хамское отношение к своим клиентам-пассажирам. Однако в Крыму квалифицированных водителей, имеющих соответствующие категории и опыт для работы на пассажирских автобусах, не хватает. Поэтому выходит, что один перевозчик уволил, а другой - снова взял на работу, пишет Крымская газета.
- Нужно, чтобы пофамильно знали, что такой-то товарищ - хам, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.
Сергей Карпов отметил, что реестр водителей-хамов уже создается.
ИСТОЧНИК KP.RU