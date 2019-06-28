Крымских водителей-хамов занесут на доску позора

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-28T15:41:21+03:00

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В Крыму вскоре появится реестр водителей-хамов. Туда будут попадать все те, кто не хочет перевозить мамочек с колясками, инвалидов, детей из многодетных семей и других льготников, а также просто безосновательно грубит своим пассажирам.

- Сделаем доску позора водителей и перевозчиков, - заявил министр транспорта РК Сергей Карпов.

Он также сообщил, что водители общественного транспорта лишаются места работы за хамское отношение к своим клиентам-пассажирам. Однако в Крыму квалифицированных водителей, имеющих соответствующие категории и опыт для работы на пассажирских автобусах, не хватает. Поэтому выходит, что один перевозчик уволил, а другой - снова взял на работу, пишет Крымская газета.

- Нужно, чтобы пофамильно знали, что такой-то товарищ - хам, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Сергей Карпов отметил, что реестр водителей-хамов уже создается.

ИСТОЧНИК KP.RU