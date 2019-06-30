2019-06-30T18:55:09+03:00
Общество

В Крыму BMW врезалась в дерево и загорелась

Для помощи выехали спасатели
Александра КОРШУНОВА
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Авария произошла в районе Алушты. Фото: пресс-служба МЧС РКАвария произошла в районе Алушты. Фото: пресс-служба МЧС РК
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На трассе Алушта-Судак-Феодосия произошла авария. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, допустил столкновение с деревом.

В результате чего машина загорелась.

На момент ДТП в автомобиле находилось 3 человека: водитель и 2 пассажира.

- Бригада «скорой помощи» доставила их в Алуштинскую больницу с травмами различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Водителя и пассажиров отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК

Водителя и пассажиров отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК

Сотрудники чрезвычайного ведомства провели весь необходимый комплекс мер по пожарной безопасности, обесточив автомобиль, и в течение 20 минут ликвидировали пожар.

Кроме того, огнеборцы провели «проливку» территории вокруг авто во избежание возгорания разлитого топлива.

Напомним, за прошедшую неделю крымские спасатели потушили 127 пожаров. А еще 25 раз оказывали помощь при дорожно-транспортных происшествиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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