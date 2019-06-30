В Крыму BMW врезалась в дерево и загорелась
На трассе Алушта-Судак-Феодосия произошла авария. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, допустил столкновение с деревом.
В результате чего машина загорелась.
На момент ДТП в автомобиле находилось 3 человека: водитель и 2 пассажира.
- Бригада «скорой помощи» доставила их в Алуштинскую больницу с травмами различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Водителя и пассажиров отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК
Сотрудники чрезвычайного ведомства провели весь необходимый комплекс мер по пожарной безопасности, обесточив автомобиль, и в течение 20 минут ликвидировали пожар.
Кроме того, огнеборцы провели «проливку» территории вокруг авто во избежание возгорания разлитого топлива.
Напомним, за прошедшую неделю крымские спасатели потушили 127 пожаров. А еще 25 раз оказывали помощь при дорожно-транспортных происшествиях.
ИСТОЧНИК KP.RU