В Севастополе украли пульты управления от дорожных катков за 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-01T09:21:59+03:00

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Севастопольские полицейские задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в краже пультов управления от катков. Розыск был начат, после того, как в дежурную часть полиции пришел сотрудник городского предприятия по ремонту дорог.

- Мужчина рассказал, что из дорожного катка похитили два пульта управления от асфальтоукладчиков общей стоимостью 600000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Сотрудники уголовного розыска «вычислили» и задержали подозреваемого. И выяснилось, что ночью мужчина, взломав дверь дорожного катка, забрал оттуда черный ящик с пультами управления. Сел в машину и уехал восвояси. Но не учел, что на месте преступления работали камеры видеонаблюдения, что и позволило его быстро найти. На крымчанина завели уголовное дело. За кражу его могут лишить свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU