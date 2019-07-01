В Севастополе украли пульты управления от дорожных катков за 600 тысяч рублей
Севастопольские полицейские задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в краже пультов управления от катков. Розыск был начат, после того, как в дежурную часть полиции пришел сотрудник городского предприятия по ремонту дорог.
- Мужчина рассказал, что из дорожного катка похитили два пульта управления от асфальтоукладчиков общей стоимостью 600000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.
Сотрудники уголовного розыска «вычислили» и задержали подозреваемого. И выяснилось, что ночью мужчина, взломав дверь дорожного катка, забрал оттуда черный ящик с пультами управления. Сел в машину и уехал восвояси. Но не учел, что на месте преступления работали камеры видеонаблюдения, что и позволило его быстро найти. На крымчанина завели уголовное дело. За кражу его могут лишить свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU