2019-07-01T17:45:28+03:00
Общество

В Крыму уберут заборы на побережье в Керчи и Судаке

Прокуратура поставила на место начальников лодочных причалов
Галина КОВАЛЕНКО
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Крымская прокуратура предостерегла руководителей двух лодочных причалов - ПК «Лодочный причал № 239 «Пролив» и ООО «Судак – Аквамир» о том, что нельзя нарушать закон и ограничивать доступ к береговой линии

- Территории лодочной станции в районе бухты Капсель в Судаке и лодочного причала в районе Старого Карантина в Керчи по периметру огорожены забором и оборудованы табличками, запрещающими проход к береговой полосе, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Хотя по закону эти компании должны пропускать к прибрежной зоне всех, кто хочет побывать на морском берегу. На деле же они соорудили заборы и установили запрещающие проход таблички.

Поэтому природоохранный прокурор и объявил руководителям предприятий о недопустимости нарушения закона. Вдобавок, надзорный орган будет контролировать, чтобы отдыхающие и местные жители могли попасть в прибрежную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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