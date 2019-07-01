В Крыму уберут заборы на побережье в Керчи и Судаке
Крымская прокуратура предостерегла руководителей двух лодочных причалов - ПК «Лодочный причал № 239 «Пролив» и ООО «Судак – Аквамир» о том, что нельзя нарушать закон и ограничивать доступ к береговой линии
- Территории лодочной станции в районе бухты Капсель в Судаке и лодочного причала в районе Старого Карантина в Керчи по периметру огорожены забором и оборудованы табличками, запрещающими проход к береговой полосе, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Хотя по закону эти компании должны пропускать к прибрежной зоне всех, кто хочет побывать на морском берегу. На деле же они соорудили заборы и установили запрещающие проход таблички.
Поэтому природоохранный прокурор и объявил руководителям предприятий о недопустимости нарушения закона. Вдобавок, надзорный орган будет контролировать, чтобы отдыхающие и местные жители могли попасть в прибрежную зону.
ИСТОЧНИК KP.RU