2019-07-01T20:01:11+03:00
Происшествия

В Крыму завели 300 уголовных дел на алиментщиков

Больше всего нерадивых родителей проживает на севере полуострова
Галина КОВАЛЕНКО
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В этом году судебные приставы Республике Крым возбудили 300 уголовных дел за неуплату алиментов. Такие жесткие меры принимаются к тем товарищам, которые задолжали солидные суммы на содержание иждивенцев, но даже после получения напоминания от судебных приставов не исправились и не платят деньги своим кровным родственникам.

Пресс-службы УФССП России по Республике Крым сообщает, что больше всего недисциплинированных алиментщиков в Джанкое и Джанкойском району, где заведено 29 уголовных дел по статье 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Чуть отстает курортная Евпатории - 23 злостных неплательщика-алиментщика, 20 – в Железнодорожном районе Симферополя.

Саки, Красноперекопск и одноименные районы дали по 17 уголовных дел.

Фигурантов уголовных дел за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей могут лишить свободы на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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