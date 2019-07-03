2019-07-03T10:18:54+03:00
Происшествия

В Севастополе сгорело лавандовое поле

Пожарные потушили пламя, прежде чем оно перекинулось на жилые дома [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Пожарные быстро приехали на место возгорания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.Пожарные быстро приехали на место возгорания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.
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Севастопольским пожарным стало известно, что на Северной стороне в районе поселка Учкуевка, близ улицы Челюскинцев, горит лавандовое поле.

Подразделения пожарно-спасательной части на место ЧП прибыли в считанные минуты.

- Выяснилось, что горит сухая растительность на площади 500 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Севастопольские пожарные потушили лавандовое поле.Севастопольские пожарные потушили лавандовое полеЛаванда сгорела из-за того, что поле было засорено сухой травой. Видео: ГУ МЧС России по г. Севастополю! другой источник

Поле лаванды было бесхозным и густо поросло сорной травой.

Из-за ветреной погоды огонь быстро распространялся и в любой момент мог перекинуться на примыкающие к полю жилые постройки. Пожарные сработали четко и горящее поле потушили.

В тушении пожара принимали участие десять сотрудников чрезвычайного ведомства и 4 единицы спецтехники.

МЧС обращает внимание, что нужно убирать сухую траву на придомовых территориях и садовых товариществах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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