В Севастополе сгорело лавандовое поле
Севастопольским пожарным стало известно, что на Северной стороне в районе поселка Учкуевка, близ улицы Челюскинцев, горит лавандовое поле.
Подразделения пожарно-спасательной части на место ЧП прибыли в считанные минуты.
- Выяснилось, что горит сухая растительность на площади 500 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.
Севастопольские пожарные потушили лавандовое поле.Севастопольские пожарные потушили лавандовое полеЛаванда сгорела из-за того, что поле было засорено сухой травой. Видео: ГУ МЧС России по г. Севастополю! другой источник
Поле лаванды было бесхозным и густо поросло сорной травой.
Из-за ветреной погоды огонь быстро распространялся и в любой момент мог перекинуться на примыкающие к полю жилые постройки. Пожарные сработали четко и горящее поле потушили.
В тушении пожара принимали участие десять сотрудников чрезвычайного ведомства и 4 единицы спецтехники.
МЧС обращает внимание, что нужно убирать сухую траву на придомовых территориях и садовых товариществах.
ИСТОЧНИК KP.RU