Симферополец пытался подкупить инспектора ГИБДД на приеме граждан
Прямо во время приема граждан в Симферополе мужчина предложил взятку инспектор ГИБДД. Он хотел, чтобы за 50 тысяч рублей его освободили от административной ответственности.
За эти деньги, по мнению мужчины, инспектор должен был не отправлять в суд административный материал, который составили полицейские за нарушение Правил дорожного движения.
Водитель отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
- Полицейский предупредил гражданина об уголовной ответственности, предусмотренной за дачу взятки должностному лицу, но мужчина продолжил противоправные действия, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Сейчас материалы направлены в Следственный комитет для принятия соответствующего решения.
Кстати, в Крыму сотрудника полиции подозревают в получении взятки. За 35 тысяч его "попросили" не привлекать нарушителя к ответственности. По данному факту проводится служебная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU