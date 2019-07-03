2019-07-03T11:22:09+03:00
Происшествия

Симферополец пытался подкупить инспектора ГИБДД на приеме граждан

Он предложил сотруднику полиции 50 тысяч рублей
Александра КОРШУНОВА
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Его предупредили о противоправных действияхЕго предупредили о противоправных действияхФото: "КП" Архив
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Прямо во время приема граждан в Симферополе мужчина предложил взятку инспектор ГИБДД. Он хотел, чтобы за 50 тысяч рублей его освободили от административной ответственности.

За эти деньги, по мнению мужчины, инспектор должен был не отправлять в суд административный материал, который составили полицейские за нарушение Правил дорожного движения.

Водитель отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Полицейский предупредил гражданина об уголовной ответственности, предусмотренной за дачу взятки должностному лицу, но мужчина продолжил противоправные действия, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сейчас материалы направлены в Следственный комитет для принятия соответствующего решения.

Кстати, в Крыму сотрудника полиции подозревают в получении взятки. За 35 тысяч его "попросили" не привлекать нарушителя к ответственности. По данному факту проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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