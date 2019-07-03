2019-07-03T16:14:20+03:00
Происшествия

«Три дагестанца взяли в пленницы девушку»: Жительница Севастополя не могла выбраться из конюшни, а ее близкие забили ложную тревогу

В ходе проверки факт незаконного удержания не подтвердился
Галина КОВАЛЕНКО
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Женщина не могла выбраться из конюшни.Женщина не могла выбраться из конюшни.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Севастополе насильственно удерживают 35-летнюю женщину! Отобрали документы, телефон и все, баста, не отпускают. Сообщили КП-Крым читатели.

- Нет, факт незаконного удержания не подтвердился, - рассказал журналистам КП-Крым собственный источник.

Действительно, полицией проводилась проверка, в ходе которой выяснилось, что "пленница" таковой по сути не является.

Оказалось, речь идет о женщине, которая последние две недели присматривала за лошадьми в частной конюшне.

Но хозяйка конюшни сочла, что та плохо справляется с обязанностями. Женщины стали ругаться и дошло дело до рукоприкладства. Предпринимательница ударила работницу, забрала у нее сумку с вещами и велела найти отбившихся от табуна лошадей.

Побитая же, как только настала ночь, решила вернуть свое добро, которое заперли в конюшне.

Взяла, да и залезла туда через окно, однако не смогла выбраться назад. Сильно испугалась и позвонила близким, а затем информация уже в искаженном виде поступила правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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