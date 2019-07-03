«Три дагестанца взяли в пленницы девушку»: Жительница Севастополя не могла выбраться из конюшни, а ее близкие забили ложную тревогу
В Севастополе насильственно удерживают 35-летнюю женщину! Отобрали документы, телефон и все, баста, не отпускают. Сообщили КП-Крым читатели.
- Нет, факт незаконного удержания не подтвердился, - рассказал журналистам КП-Крым собственный источник.
Действительно, полицией проводилась проверка, в ходе которой выяснилось, что "пленница" таковой по сути не является.
Оказалось, речь идет о женщине, которая последние две недели присматривала за лошадьми в частной конюшне.
Но хозяйка конюшни сочла, что та плохо справляется с обязанностями. Женщины стали ругаться и дошло дело до рукоприкладства. Предпринимательница ударила работницу, забрала у нее сумку с вещами и велела найти отбившихся от табуна лошадей.
Побитая же, как только настала ночь, решила вернуть свое добро, которое заперли в конюшне.
Взяла, да и залезла туда через окно, однако не смогла выбраться назад. Сильно испугалась и позвонила близким, а затем информация уже в искаженном виде поступила правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU