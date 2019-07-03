2019-07-03T17:18:38+03:00
Происшествия

Надругался и порезал шею: Жертвой солдата стала 20-летняя жительница Симферополя

Подозреваемый, проходящий военную службу на материке, приехал на полуостров в отпуск
Галина КОВАЛЕНКО
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Заявление в полицию принесла родительница пострадавшей. Фото: архив "КП"Заявление в полицию принесла родительница пострадавшей. Фото: архив "КП"
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Жительница Симферополя забила тревогу: ее 20-летнюю дочь изнасиловали и ранили. В местной больнице подтвердили, что действительно девушке понадобилась медицинская помощь, потому что у нее была порезана шея.

Как стало известно «Комсомольской правде – Крым» потерпевшая была знакома со своим обидчиком.

- Инцидент произошел в квартире, которую мужчина снял на сутки специально для свидания с пострадавшей, - рассказал «КП - Крым» собственный источник. Он также добавил, что заявлений от девушки в полицию не поступало - крымчанка не стала жаловаться на парня, с которым встречалась.

Как выяснилось, подозреваемый - военнослужащий одной из мотострелковых частей на материке, а в Симферополь приехал на в гости к родным - в заслуженный отпуск.

Сейчас 20-летнего солдата передали военным следователям, которым предстоит выяснить, что же произошло на самом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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