Надругался и порезал шею: Жертвой солдата стала 20-летняя жительница Симферополя
Жительница Симферополя забила тревогу: ее 20-летнюю дочь изнасиловали и ранили. В местной больнице подтвердили, что действительно девушке понадобилась медицинская помощь, потому что у нее была порезана шея.
Как стало известно «Комсомольской правде – Крым» потерпевшая была знакома со своим обидчиком.
- Инцидент произошел в квартире, которую мужчина снял на сутки специально для свидания с пострадавшей, - рассказал «КП - Крым» собственный источник. Он также добавил, что заявлений от девушки в полицию не поступало - крымчанка не стала жаловаться на парня, с которым встречалась.
Как выяснилось, подозреваемый - военнослужащий одной из мотострелковых частей на материке, а в Симферополь приехал на в гости к родным - в заслуженный отпуск.
Сейчас 20-летнего солдата передали военным следователям, которым предстоит выяснить, что же произошло на самом деле.
ИСТОЧНИК KP.RU