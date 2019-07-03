Особо опасен: В Красноперекопске задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 20:48 2019-07-03T20:48:28+03:00

Сейчас мужчина находится под стражей. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю

Его поместили в СИЗО

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В Красноперекопске сотрудники ОМОН «Беркут» задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Он находится в федеральном розыске.

Подозреваемый скрывался от правоохранителей с февраля 2019 года после совершения преступления.

- Ранее сотрудники регионального УМВД России установили местонахождение в подозреваемого. Злоумышленник попытался сбежать, однако был задержан бойцами ОМОН, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Севастополю.

Сейчас мужчина находится под стражей, его поместили в СИЗО.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в СИЗО.

Напомним, на границе с Крымом задержали украинца, которого девять лет разыскивает Интерпол. Он совершил уголовное преступление на территории Евросоюза.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее решение о выдаче иностранного гражданина инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU