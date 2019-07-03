Особо опасен: В Красноперекопске задержали мужчину, который находился в федеральном розыске
В Красноперекопске сотрудники ОМОН «Беркут» задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Он находится в федеральном розыске.
Подозреваемый скрывался от правоохранителей с февраля 2019 года после совершения преступления.
- Ранее сотрудники регионального УМВД России установили местонахождение в подозреваемого. Злоумышленник попытался сбежать, однако был задержан бойцами ОМОН, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Севастополю.
Сейчас мужчина находится под стражей, его поместили в СИЗО.
Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в СИЗО.
Напомним, на границе с Крымом задержали украинца, которого девять лет разыскивает Интерпол. Он совершил уголовное преступление на территории Евросоюза.
Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут соответствующее решение о выдаче иностранного гражданина инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU