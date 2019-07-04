В Крыму «Триумф» и «Панцирь» уничтожили крылатые ракеты «противника»

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-04T12:56:07+03:00

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На Крымском полуострове боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» оттачивают мастерство по поиску и уничтожению крылатых ракет.

- Условные крылатые ракеты смоделированы электронным способом, при этом были заданы различные параметры скорости полета и высоты условных ракет, что усложнило боевым расчетам поражение целей, - сообщает пресс-служба ЧФ.

Расчеты ЗРК «Триумф» и ЗРПК «Панцирь» успешно выполнили задачу.

В ЧФ также напомнили, что в северо-западной части Черного моря проходит военно-морское учение «Си-Бриз-2019», в котором участвуют корабли и авиация США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии и Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU