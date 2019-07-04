Севастопольские спасатели сняли видео о тушении пожара
Утром, 4 июля, в МЧС Севастополя сообщили, что на улице Галины Петровой полыхает частный дом. На месте ЧП сотрудники чрезвычайного ведомства приехали через шесть минут после звонка.
- Спасатели незамедлительно проникли в помещение, приступили к разведке, отключили электроэнергию, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю. - Было установлено, что в частном доме горит пристройка. Общая площадь возгорания порядка 100 квадратных метров.
В Севастополе горел частный дом.Пламы потушили, жертв не было. Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.! другой источник
На видео хорошо видно, масштабы бедствия и как профессионально работают пожарные: четко, ловко и без суеты.
С огнем удалось справиться меньше чем за час. Всего в тушении пожара принимали участие 11 сотрудников МЧС города Севастополя и три специальных машины. Человеческих жертв удалось избежать. Сейчас эксперты выясняют причину пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU