2019-07-04T15:13:22+03:00
Происшествия

Спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака в районе Тарханкута

Ведется расследование
Александра КОРШУНОВА
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Личные вещи мужчины нашли на берегу. Фото: пресс-служба МЧС РКЛичные вещи мужчины нашли на берегу. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В районе Большого Алтеша, около мыса Тарханкут, нашли тело пропавшего рыбака. Как сообщалось ранее 68-летний мужчина пропал 2 июля.

- Тело пропавшего рыбака было обнаружено сегодня в районе Большого Атлеша. Ведется расследование, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

В Черноморском районе поисковые работы завершены.

Тело рыбака обнаружили на глубине 8 метров. Фото: пресс-служба МЧС РК

Тело рыбака обнаружили на глубине 8 метров. Фото: пресс-служба МЧС РК

Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, его тело обнаружили на глубине 8-ми метров. А личные вещи погибшего нашли на берегу.

В поисках задействовали 3 спасателя-водолаза, а также дежурная смена сотрудников Черноморского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек.

Напомним, в Черноморском районе Крыма недавно пропал дайвер. Мужчина уплыл за рапанами и не вернулся. Его не могут найти уже больше двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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