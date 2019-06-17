«Брат может неделями голодать. Я знаю, что он выживет»: Сестра пропавшего в Черном море дайвера обратилась за помощью в Украину, Турцию и Болгарию

Родная сестра Екатерина Батагова пропавшего 47-летнего аквалангиста в Черном море обратилась за помощью в консульство Украины, Турции и Болгарии. Но никакой помощи ей там пообещать не смогли. Единственное, сказали, что смогут оповестить все чрезвычайные ведомства.

Дмитрий Осипов родом Сыктывкара, после он уехал учиться на юриста в Екатеринбург, там он живет уже 30 лет.

Родственники и друзья Дмитрия верят, что он жив. Фото: личный архив

Он приехали в Крым середине мая - решил подзаработать ловлей рапанов.

- Они работали на глубине 7-8 метров в глубину. Погода была хорошая. В районе 18.00-19.00 13 июня всплыли все четверо. Но двое из них запутались в якоре. Все это время они видели моего брата и другого человека в воде. Когда они приплыли к третьему дайверу, то они потеряли из зоны видимости Дмитрия. Поднялся шторм и стемнело. 30 минут искали своими силами, не нашли, - рассказала КП-Крым Екатерина.

К поискам в районе поселка Черноморское приступили сотрудники МЧС. Но безрезультатно. Уже 16 июня к спасательной операции привлекли вертолет МИ-8 МЧС России.

- В поисках задействованы сотрудники «КРЫМ-СПАС», «РОССОЮЗСПАС» и ГУ МЧС России по РК, которые проводят осмотр береговой линии, сотрудники ГИМС ведут поиск на воде вдоль береговой линии, также в поиске принимают участие добровольцы. В 11:30 к поиску присоединится вертолет МИ-8 МЧС России со специалистами «КРЫМ-СПАС» по беспарашютному десантированию на борту, - отметил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Но, к сожалению, работа спасателей пока не увенчалась успехом.

Тогда сестра пропавшего связалась с МЧС Украины.

- Они перенаправили заявку в МЧС Херсонской области. Сказали им принадлежит зона ответственности. Оперативный сотрудник сказал, что заявку они приняли, будем иметь ввиду на берегу. На вопрос, будете обследовать лодками территорию, сказал - нет. Связалась с консульством Турции, телефонограмму они приняли, - дополнила Батагова.

После этого она от своего имени направила электронные письма в Украину (Одессу), в Болгарию (Варну), в Турцию (Анкару), в Румынию (Констанцу) с просьбой оказать содействие.

На данный момент поиск пропавшего дайвера в Крыму продолжается. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК, обследование акватории вертолетом не принесло ожидаемых результатов.

- На данный момент вертолет МИ-8 МЧС России возвращается в пункт постоянной дислокации. Поиски продолжаются пешим ходом по береговой линии и на катерах в акватории Черного моря, - резюмировали в чрезвычайном ведомстве.

Но родная сестра Дмитрия не сдается. Она уверена, что он выносливый и сильный человек.

- Он мог неделями голодать. Спокойно уходил на рыбалку в жутких условиях, в лес тоже. У него сухой водолазный костюм. Как мне сказали, у него были два буйка, с помощью них он тоже может держаться. Все близкие друзья пишут: он будет жить! У него 10 лет назад была очень сложная ситуация в Красном море, в Египте. Там они были на лодке в открытом море, могли погибнуть. Но благодаря ему они все выжили. То есть, открытое море его не пугает, он не боится ничего. Поэтому, я знаю, что он выживет, - поделилась с «КП-Крым» Екатерина Батагова.

Кстати, Дмитрий Осипов - один из картографов Ординской пещеры (Пермский край). Она является одной из самых длинных в мире подводных гипсовых пещер.

КОМПЕТЕНТНО

Евгений ПЯТИГОРСКИЙ, дайвер-инструктор:

- Тут важно знать подробности, где и при каких обстоятельствах, в каком снаряжении и какой опыт у пропавшего. Если он всплыл живой, иногда и через 5 дней в сознании находили. А если не всплыл, то час-два, смотря сколько баллонов было. Но еще есть фактор температуры. Если море холодное, то конечно счет на часы. В целом шансов мало.

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