В Ялте снесут 70 самостроев
Власти Ялты заявили о планах снести больше 70 самостроев. На эти цели выделят 13 миллионов рублей.
Как рассказал глава администрации города Алексей Челпанов, на сегодняшний день уже подготовлена проектно-сметная документация на снос 6 объектов, а уже 5 - демонтированы.
Всего с начала 2019 года комиссия по пресечению самовольного строительства приняла 26 решений о сносе объектов, которые имеют признаки самовольных.
- Не допустить хаотичное и самовольное строительство поможет документация планировке территории, которая станет одним из механизмов регулирования архитектурного образа города, - подчеркнул Челпанов.
Кстати, в Керчи во время реконструкции Митридатской лестницы снесут самострои. Там ведутся сложные проектно-изыскательские работы, поэтому близлежащую территорию нужно расчистить.
ИСТОЧНИК KP.RU