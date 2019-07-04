2019-07-04T15:55:59+03:00
Общество

В Ялте снесут 70 самостроев

На это выделят 13 миллионов рублей
Александра КОРШУНОВА
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Уже демонтировано 5 незаконных объектовУже демонтировано 5 незаконных объектовФото: "КП" Архив
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Власти Ялты заявили о планах снести больше 70 самостроев. На эти цели выделят 13 миллионов рублей.

Как рассказал глава администрации города Алексей Челпанов, на сегодняшний день уже подготовлена проектно-сметная документация на снос 6 объектов, а уже 5 - демонтированы.

Всего с начала 2019 года комиссия по пресечению самовольного строительства приняла 26 решений о сносе объектов, которые имеют признаки самовольных.

- Не допустить хаотичное и самовольное строительство поможет документация планировке территории, которая станет одним из механизмов регулирования архитектурного образа города, - подчеркнул Челпанов.

Кстати, в Керчи во время реконструкции Митридатской лестницы снесут самострои. Там ведутся сложные проектно-изыскательские работы, поэтому близлежащую территорию нужно расчистить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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