В Ялте под суд пойдет застройщик, который обманул дольщиков на 7,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-05T11:18:25+03:00

Он продавал им квартиры в нежилом доме

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В Ялтинский городской суд направлено уголовное дело в отношении руководителя строительной организации. Его обвиняют в совершении преступления по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в особо крупном размере».

Как сообщает следствие, он незаконно, без разрешительных документов на строительство, получал деньги от жителей по предварительным договорам купли-продажи.

Он «продавал» помещения в многоквартирном жилом доме в поселке Гурзуф, который еще даже не был введен в эксплуатацию.

- Таким образом он завладел денежными средствами дольщиков в размере 7,3 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Кстати, опубликован список "ненадежных" застройщиков Крыма. Узнайте, в каких комплексах не стоит покупать жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU