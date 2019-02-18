В Крыму опубликовали список "ненадежных" застройщиков: В каких комплексах не стоит покупать жилье

В Крыму продолжается работа по помощи обманутым дольщикам. Так, вице-премьер РК Евгений Кабанов отметил, что каждая ситуация с каждым решается отдельно.

Оказалось, что на полуострове, особенно в Ялте и Алуште, нашли около 40 проблемных домов и 1500 обманутых людей. Поэтому с декабря 2018 года в Крыму создали рабочую группу, которая инспектировала все объекты, проверяя их на законность и подлинность документов.

После рейдов обнаружилось, что большинство просто не имеет разрешений на начало строительства в соответствии с теми параметрами и этажностью, которые они заявляли.

- Имеются и факты откровенно мошеннические - двойная перепродажа квартир и уход от исполнения своих договорных обязательств перед дольщиками. Ни один из построенных на настоящий момент домов не введен в эксплуатацию, к большинству из них не подведены инженерные коммуникации (либо подведены временные), но в некоторых из них уже проживают люди, что, естественно, небезопасно для них, - подчеркнул Кабанов.

Кроме того, двое застройщиков Юрий Дубровицкий и Алексей Кащенко задержаны правоохранительными органами. В отношении них возбуждено уголовное дело.

КОНКРЕТНО

Список проблемных объектов, в которых рабочая группа не рекомендует приобретать недвижимость:

ЖК «Бочаров ручей-2»: Республика Крым, Ялта, пгт. Массандра, в районе ЖСТ «Гува», участок № 1

ЖК «Бочаров ручей-3»: Республика Крым, Ялта, пгт. Массандра, улица Винодела Егорова, участок № 1-а в бывшем ЖСТ «Гува»

ЖК «Молодежный 1»: Республика Крым, Ялта, пгт. Гаспра, улица Риекская, в районе дома № 22

ЖК «Молодежный 2»: Республика Крым, Ялта, пгт. Гаспра, улица Риекская, в районе дома № 25

ЖК «Виноградная 1б»: Республика Крым, Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, 1б

ЖК «Бочаров ручей 1»: Республика Крым, Ялта, пгт. Массандра, в районе ЖСТ «Гува»

ЖК «Вилла Магарач»: Республика Крым, Ялта, пгт. Массандра, в районе ЖСТ «Гува»

ЖК «Дача Винодела Егорова 1»: Республика Крым, Ялта, пгт. Массандра, улица Винодела Егорова, участок № 1-а в бывшем ЖСТ «Гува»

ЖК «Коста Мисхор 2»: Республика Крым, Ялта, пгт. Кореиз, улица Южная, в районе дома № 68

ЖК «Молодежный 3»: Республика Крым, Ялта, пгт. Гаспра, в районе улицы Риекской ниже трассы Ялта-Севастополь

ЖК «Новый Свет»: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Виноградная, в районе дома № 7

ЖК «Резиденция Мира 1»: Республика Крым, Ялта, пгт. Массандра, улица Мира, в районе дома №10

ЖК «Резиденция Мира 2»: Республика Крым, Ялта, пгт. Массандра, улица Мира

ЖК «Резиденция Мира 3»: Республика Крым, Ялта, пгт. Массандра

ЖК «Старый крым 1»: Республика Крым, Ялта, пгт. Кореиз, улица Кореизское шоссе, западнее ул. Петровского

ЖК «Старый крым 3»: Республика Крым, Ялта, пгт. Кореиз, улица Петровского, в районе дома № 19

ГК «Дуэт-3»: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, Алупкинское шоссе, 58 Е

ЖК «На Горького 12»: Республика Крым, Ялта, пгт. Гаспра, ул. Горького, дом 12-А

ЖК «На Достоевского»: Республика Крым, Ялта, ул. Достоевского, в районе дома № 16

ЖК «Жемчужина Ялты»: Республика Крым, Ялта, ул. Большевистская, в районе дома № 19

ЖК «Лесная 4»: Республика Крым, Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, в районе дома №2

ЖК «Лесная 5»: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Лесная, в районе дома №15

ЖК «На Павла Ословского»: Республика Крым, Ялта, улица Ословского Павла, в районе дома № 1

ЖК «Романов»: Республика Крым, Ялта, пгт. Гаспра, ул. Алупкинское шоссе в районе 40-42

ЖК «Морской прибой»: Республика Крым, Ялта, пгт. Кореиз, шоссе Алупкинское, северо-западнее входа сан. «Морской прибой»

ЖК «Дом на Щорса, 8Е»: Республика Крым, Ялта, ул.Щорса 8Е

ЖК «Горный»: Республика Крым, Ялта, пгт. Ливадия, пгт. Горный в районе дома 6г

ЖК «Чайный дом»: Республика Крым, Ялта, ул.Таврическая 25.

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