Появилось видео, как в Евпатории взорвалась машина, припаркованная возле многоэтажки

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-06T12:07:04+03:00

Пожарные приехали и все потушили. Фото: Евпатория Подслушано и Подсмотрено/VK

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В курортной Евпатории ночью случилось ЧП: загорелся, а потом и взорвался автомобиль, стоящий вблизи жилых домов. Горожане, живущие на верхних этажах, сняли пожар и выложили в соцсети.

- И все-таки брошенные машины нужно убирать из дворов, - так подписаны снимки с места происшествия. - Сгорела «Таврия», простоявшая 2 года без движения. Хорошо, что обошлось без жертв, хотя был приличный взрыв, похоже стоял газовый баллон.

Автор сообщает, что случайные прохожие, хоть и были подшофе, но взяли на себя смелость и оттолкали подальше машину, припаркованную рядом с горящей.

- Спасибо мужики! - и автор отмечает, что спасатели пожар потушили быстро и тщательно.

Один из пользователей соцсети высказал свою версию произошедшего: - Это не газ, а неумелые автоэлектрики, которые занимаются кустарщиной при ремонте. Бензин тоже бабахает очень громко.

В Евпатории ночью взорвалась машина .В жилом районе раздался мощный взрыв, разбудивший горожан. Видео: Евпатория Подслушано и Подсмотрено/VK

ИСТОЧНИК KP.RU