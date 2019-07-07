В горах Крыма спасатели эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-07T16:04:29+03:00

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Крымским спасателям сообщили, что нужна помощь: возле Партизанского водохранилища сломалась машина, в которой находятся четыре человека, из них двое несовершеннолетних. Детям всего 4 и 5 лет.

У путешественников нет возможности дойти до ближайшего поселка, нет воды и еды, вдобавок надвигается гроза и штормовой ветер.

- Спасатели приехали к предполагаемому месту, позвонили пострадавшими и уточнили, где они находятся, - сообщает пресс-службы МЧС РК.

Незадачливых автотуристов нашли в окрестностях балки Терен-Илга. Пострадавших довезли до ближайшего поселка. Жители Симферопольского района, которых выручили из беды спасатели, отделались легким испугом и медпомощь им не понадобилась.

В районе горы Аю-Даг в шторм попала целая группа туристов, которые отдыхали на каяках. Было спасено 17 человек, из них 4 несовершеннолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU