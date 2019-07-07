В горах Крыма спасатели эвакуировали людей
Крымским спасателям сообщили, что нужна помощь: возле Партизанского водохранилища сломалась машина, в которой находятся четыре человека, из них двое несовершеннолетних. Детям всего 4 и 5 лет.
У путешественников нет возможности дойти до ближайшего поселка, нет воды и еды, вдобавок надвигается гроза и штормовой ветер.
- Спасатели приехали к предполагаемому месту, позвонили пострадавшими и уточнили, где они находятся, - сообщает пресс-службы МЧС РК.
Незадачливых автотуристов нашли в окрестностях балки Терен-Илга. Пострадавших довезли до ближайшего поселка. Жители Симферопольского района, которых выручили из беды спасатели, отделались легким испугом и медпомощь им не понадобилась.
В районе горы Аю-Даг в шторм попала целая группа туристов, которые отдыхали на каяках. Было спасено 17 человек, из них 4 несовершеннолетних детей.
ИСТОЧНИК KP.RU