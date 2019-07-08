Симферопольский борец победил в Испании: Его противник из Турции обмазался маслом, но все равно проиграл

СЕГОДНЯ 07:52 2019-07-08T08:06:25+03:00

Эмин Сефершаев выступает в весовой категории до 55 кг

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Эмин Сефершаев выиграл XIX международный рейтинговый турнир по спортивной борьбе «Гран-при Испании» (Grand Prix of Spain).

- Соревнования прошли 5-7 июля в столице Испании Мадриде, - сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы РК.

Эмин Сефершаев, выступающий в весовой категории до 55 килограммов, одолел Экрема Озтюрка из Турции, бронзового призера чемпионатов Мира и Европы 2018 года.

Экрем Озтюрк не смог победить Эмина Сефершаева. Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы РК.

Сергей Попенков, которые тренирует победителя, рассказал, что турок пошел на хитрость и вышел на ковер, обмазавшись маслом. В самом начале Эмин проигрывал «скользкому» сопернику, но в итоге одержал убедительную победу 2:1.

Турнир в Испании собрал порядка 300 спортсменов из 24 стран. Соревнования проводились по трем видам борьбы – греко-римской, вольной и женской. Сборная России выиграла командный зачет.

ИСТОЧНИК KP.RU