Симферопольский борец победил в Испании: Его противник из Турции обмазался маслом, но все равно проиграл
Эмин Сефершаев выиграл XIX международный рейтинговый турнир по спортивной борьбе «Гран-при Испании» (Grand Prix of Spain).
- Соревнования прошли 5-7 июля в столице Испании Мадриде, - сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы РК.
Эмин Сефершаев, выступающий в весовой категории до 55 килограммов, одолел Экрема Озтюрка из Турции, бронзового призера чемпионатов Мира и Европы 2018 года.
Экрем Озтюрк не смог победить Эмина Сефершаева. Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы РК.
Сергей Попенков, которые тренирует победителя, рассказал, что турок пошел на хитрость и вышел на ковер, обмазавшись маслом. В самом начале Эмин проигрывал «скользкому» сопернику, но в итоге одержал убедительную победу 2:1.
Турнир в Испании собрал порядка 300 спортсменов из 24 стран. Соревнования проводились по трем видам борьбы – греко-римской, вольной и женской. Сборная России выиграла командный зачет.
ИСТОЧНИК KP.RU