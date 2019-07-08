В Евпатории грузовик и «Жигули» с фруктами столкнулись на перекрестке
В Евпатории на пересечении улиц 9 мая и Луговой произошла авария. Там столкнулись грузовой автомобиль и «Жигули», на которых перевозили фрукты - клубнику и абрикосы.
Как написали очевидцы в социальных сетях, пострадала семейная пара, которая ехала в легковушке.
Очевидцы рассказали, что пострадали люди. Фото: Вконтакте/"Евпатория Подслушано и Подсмотрено"
- Дедушка с бабушкой, которые ехали с «Привоза», в тяжелом состоянии. Мужчина пережил до этого 4 операции, а тут ДТП. Руль ему в грудь вошел, с бабушкой тоже не самая лучшая ситуация, - сообщил очевидец.
- Я проходила рядом, очень страшно такое видеть вживую! Здоровья тем, кто был за рулем! Берегите себя и окружающих, уважаемые водители! - написала Наталья.
А на выходных в Евпатории сначала загорелся, а потом взорвался легковой автомобиль. Машина простояла без пользования два года. К счастью, никто не пострадал. А автомобиль, который был припаркован рядом с ней, удалось оттолкать подальше.
ИСТОЧНИК KP.RU