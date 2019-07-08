2019-07-08T11:38:06+03:00
Происшествия

В Евпатории грузовик и «Жигули» с фруктами столкнулись на перекрестке

Пострадала пожилая семейная пара
Александра КОРШУНОВА
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Причины аварии на данный момент неизвестны. Фото: Вконтакте/ "Евпатория Подслушано и Подсмотрено"Причины аварии на данный момент неизвестны. Фото: Вконтакте/ "Евпатория Подслушано и Подсмотрено"
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В Евпатории на пересечении улиц 9 мая и Луговой произошла авария. Там столкнулись грузовой автомобиль и «Жигули», на которых перевозили фрукты - клубнику и абрикосы.

Как написали очевидцы в социальных сетях, пострадала семейная пара, которая ехала в легковушке.

Очевидцы рассказали, что пострадали люди. Фото: Вконтакте/"Евпатория Подслушано и Подсмотрено"

Очевидцы рассказали, что пострадали люди. Фото: Вконтакте/"Евпатория Подслушано и Подсмотрено"

- Дедушка с бабушкой, которые ехали с «Привоза», в тяжелом состоянии. Мужчина пережил до этого 4 операции, а тут ДТП. Руль ему в грудь вошел, с бабушкой тоже не самая лучшая ситуация, - сообщил очевидец.

- Я проходила рядом, очень страшно такое видеть вживую! Здоровья тем, кто был за рулем! Берегите себя и окружающих, уважаемые водители! - написала Наталья.

А на выходных в Евпатории сначала загорелся, а потом взорвался легковой автомобиль. Машина простояла без пользования два года. К счастью, никто не пострадал. А автомобиль, который был припаркован рядом с ней, удалось оттолкать подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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