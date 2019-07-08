На крымской трассе «Таврида» произошло ДТП: Пострадали жители Донецкой области

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-08T12:22:21+03:00

Их отвезли в городскую больницу Феодосии

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В Крыму на трассе «Таврида», между поселками Батальным и Приморским, произошла авария. Там столкнулись три легковых автомобиля.

Пострадавших отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК

Для помощи выехали сотрудники МЧС, «скорой помощи» и ГИБДД,

Оказалось, что на участке столкнулись две легковушки Hyundai Тucson и Chery Amulet, а также манипулятор Toyota Dyna.

- Спасатели провели ликвидацию последствий аварии, обеспечили свободно движение для других машин. А также транспортировали пострадавших, жителей Донецкой области, к автомобилю «скорой» помощи, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Их госпитализировали в городскую больницу Феодосии.

Также спасатели провели на месте аварии комплекс мер противопожарной безопасности.

Причины аварии выясняют эксперты. Фото: пресс-служба МЧС РК

Причины аварии выясняют эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU