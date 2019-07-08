На крымской трассе «Таврида» произошло ДТП: Пострадали жители Донецкой области
В Крыму на трассе «Таврида», между поселками Батальным и Приморским, произошла авария. Там столкнулись три легковых автомобиля.
Пострадавших отвезли в больницу. Фото: пресс-служба МЧС РК
Для помощи выехали сотрудники МЧС, «скорой помощи» и ГИБДД,
Оказалось, что на участке столкнулись две легковушки Hyundai Тucson и Chery Amulet, а также манипулятор Toyota Dyna.
- Спасатели провели ликвидацию последствий аварии, обеспечили свободно движение для других машин. А также транспортировали пострадавших, жителей Донецкой области, к автомобилю «скорой» помощи, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Их госпитализировали в городскую больницу Феодосии.
Также спасатели провели на месте аварии комплекс мер противопожарной безопасности.
Причины аварии выясняют эксперты. Фото: пресс-служба МЧС РК
Причины аварии выясняют эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU