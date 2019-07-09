Пограничники в Крым за неделю не пропустили больше 20 граждан Украины
В Крым сотрудники Погранслужбы не пропустили больше 20 украинцев. А все из-за технических ошибок в документах.
Это отсутствие печатей, подчистки, дописки, исправления в дате рождения, имени и фамилии владельца паспорта.
А некоторые даже самостоятельно вклеивают фотографию в документ по достижению 25 или 45 лет.
В ведомстве отметили, что за последние две недели количество нарушений увеличилось.
- Всех граждан соседнего государства привлекли к административной ответственности и не пропустили на территорию Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.
В ведомстве советуют, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы нужно внимательно изучить свои документы на наличие ошибок.
Кстати, в сутки границу Крыма с Украиной пересекают больше 11 тысяч людей. В Погранслужбе прогнозируют увеличение туристов с соседнего государства.
ИСТОЧНИК KP.RU