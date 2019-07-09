2019-07-09T12:14:50+03:00
Общество

Пограничники в Крым за неделю не пропустили больше 20 граждан Украины

Это происходит из-за технических нарушений у туристов
Александра КОРШУНОВА
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Некоторые из них самостоятельно вклеивают фотографии в паспортаНекоторые из них самостоятельно вклеивают фотографии в паспортаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крым сотрудники Погранслужбы не пропустили больше 20 украинцев. А все из-за технических ошибок в документах.

Это отсутствие печатей, подчистки, дописки, исправления в дате рождения, имени и фамилии владельца паспорта.

А некоторые даже самостоятельно вклеивают фотографию в документ по достижению 25 или 45 лет.

В ведомстве отметили, что за последние две недели количество нарушений увеличилось.

- Всех граждан соседнего государства привлекли к административной ответственности и не пропустили на территорию Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

В ведомстве советуют, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы нужно внимательно изучить свои документы на наличие ошибок.

Кстати, в сутки границу Крыма с Украиной пересекают больше 11 тысяч людей. В Погранслужбе прогнозируют увеличение туристов с соседнего государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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