Пограничники в Крым за неделю не пропустили больше 20 граждан Украины

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-09T12:14:50+03:00

Некоторые из них самостоятельно вклеивают фотографии в паспорта Фото: Анастасия ЖУКОВА

Это происходит из-за технических нарушений у туристов

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В Крым сотрудники Погранслужбы не пропустили больше 20 украинцев. А все из-за технических ошибок в документах.

Это отсутствие печатей, подчистки, дописки, исправления в дате рождения, имени и фамилии владельца паспорта.

А некоторые даже самостоятельно вклеивают фотографию в документ по достижению 25 или 45 лет.

В ведомстве отметили, что за последние две недели количество нарушений увеличилось.

- Всех граждан соседнего государства привлекли к административной ответственности и не пропустили на территорию Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

В ведомстве советуют, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы нужно внимательно изучить свои документы на наличие ошибок.

Кстати, в сутки границу Крыма с Украиной пересекают больше 11 тысяч людей. В Погранслужбе прогнозируют увеличение туристов с соседнего государства.

ИСТОЧНИК KP.RU