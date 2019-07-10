«Серьезный промах»: Крымский архитектор отреагировал на вырубку деревьев в русле реки Салгир в Гагаринском парке

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-10T10:15:42+03:00

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Крымский архитектор Кирилл Бабеев, который является и автором дизайн-кода проекта реконструкции набережной реки Салгир, высказался о недавно спиленных деревья на улице Толстого в Гагаринском парке.

Он подчеркнул, что это первый и серьезный промах подрядчика.

Бабеев пояснил, что красота набережной состоит в ее природной составляющей.

- В процессе эксплуатации этого объекта на протяжении 35 лет природа вносила коррективы в его функционирование, шлифуя и исправляя недочеты при формировании русла. И это было прекрасно, пока подрядчик не решил осуществить странное действие вопреки не раз оговоренным и принятым решениям, а также здравому смыслу, - подчеркнул архитектор.

КОНКРЕТНО

Почему, по мнению архитектора, этот участок из-за расширения реки станет хуже, чем был:

- он надолго лишился тени и высадка новых деревьев его не спасет;

- на этом расширении река будет снижать скорость, заиливаться и засоряться;

- из-за фрагментарного расширения русла на участке будет мелководно, видны бетонные плиты дна;

- прервана естественная природная связанность и текучесть пространства. Теперь непонятно, почему река значительно расширяется, а потом снова сужается;

- бетонные плиты и дно плохо выглядят с эстетической точки зрения;

- плохое влияние «расчистки» на экосистему.

Также Кирилл Бабеев подчеркнул, что нужно признать эту ошибку и не повторить ее в дальнейшем при выполнении работ.

ИСТОЧНИК KP.RU