МВД проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Таврида»
МВД Крыма проводит проверку по факту ДТП, которое произошло в районе Феодосии в 2 часа ночи 10 июля. В нем погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних детей.
Еще один ребенок получил телесные повреждения, его отвезли в больницу.
Как рассказали правоохранители, водитель автомобиля Hyundai ехал в Керчь со стороны Белогорска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
На месте погибла женщина, водитель Hyundai и двое детей, которые находились в машине.
Сейчас на месте аварии работники сотрудники ГИБДД. Обеспечено свободное движение транспортных средств в районе аварии.
- Проводится проверка всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU