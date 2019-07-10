2019-07-10T12:20:16+03:00
Происшествия

МВД проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Таврида»

В аварии погибли три человека, двое из них - дети
Александра КОРШУНОВА
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Еще одного ребенка отвезли в больницу. Фото: пресс-служба Минтранса РКЕще одного ребенка отвезли в больницу. Фото: пресс-служба Минтранса РК
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МВД Крыма проводит проверку по факту ДТП, которое произошло в районе Феодосии в 2 часа ночи 10 июля. В нем погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних детей.

Еще один ребенок получил телесные повреждения, его отвезли в больницу.

Как рассказали правоохранители, водитель автомобиля Hyundai ехал в Керчь со стороны Белогорска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

На месте погибла женщина, водитель Hyundai и двое детей, которые находились в машине.

Сейчас на месте аварии работники сотрудники ГИБДД. Обеспечено свободное движение транспортных средств в районе аварии.

- Проводится проверка всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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