На одной из складских баз в Симферополе полицейские выявили 9 работников-нелегалов

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-10T14:05:26+03:00

Их привлекли к административной ответственности Фото: Василий ХОДАРЕВ

Они находятся на территории России незаконно

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Сотрудники полиции и ФСБ осуществляли рейд и в пригороде Симферополя задержали группу иностранцев, которые незаконно находятся на территории России.

Так, на одной из производственно-складской базы в поселке Грэсовский работали девять граждан соседнего с Крымом государства.

Они трудились без патента или разрешения на работу.

В отношении каждого иностранца составили административные протоколы.

- В соответствии со статьей 18.10 КоАП РФ каждый из нелегалов придется заплатить штраф в сумме 2000 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Также наказание может ждать и юридическому лицо, которое незаконно наняло на работу иностранцев без разрешительных документов.

Ему грозит наказание в виде штрафа от 250 до 800 тысяч рублей.

Напомним, недавно в КРыму задержали супружескую пару, которая подделывала документы для мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU