На одной из складских баз в Симферополе полицейские выявили 9 работников-нелегалов
Сотрудники полиции и ФСБ осуществляли рейд и в пригороде Симферополя задержали группу иностранцев, которые незаконно находятся на территории России.
Так, на одной из производственно-складской базы в поселке Грэсовский работали девять граждан соседнего с Крымом государства.
Они трудились без патента или разрешения на работу.
В отношении каждого иностранца составили административные протоколы.
- В соответствии со статьей 18.10 КоАП РФ каждый из нелегалов придется заплатить штраф в сумме 2000 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Также наказание может ждать и юридическому лицо, которое незаконно наняло на работу иностранцев без разрешительных документов.
Ему грозит наказание в виде штрафа от 250 до 800 тысяч рублей.
Напомним, недавно в КРыму задержали супружескую пару, которая подделывала документы для мигрантов.
ИСТОЧНИК KP.RU