Ставили подписи за любых чиновников: ФСБ задержала в Крыму супругов, которые подделывали документы для мигрантов

В Крыму предприимчивая семейная пара в течение нескольких лет подделывала документы о постановке на миграционный учет.

Услуги оказывали гражданам ближнего Зарубежья, желающим пожить - постоянно или временно - на территории Российской Федерации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/718627" frameborder="0"></iframe> Семейная пара в Крыму занималась незаконной миграцией.УФСБ разоблачило супружескую пару, которая подделывала миграционный учет иностранным гражданам. Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю! другой источник

Иностранцы находили "бизнесменов" по объявлениям в социальных сетях.

Они хранили у себя дома поддельные печати и штампы. Фото: пресс-служба УФСБ России по РК и городу Севастополю

Супруги вносили в учетные документы недостоверные сведения, подделывали подписи должностных лиц, а также использовали фальшивые штампы органов миграционного контроля.

За денежку "предприниматели" и прописывали, и выписывали, выдавали любые справки.

Во время обыска у семейной пары обнаружили неимоверное количество всевозможных оттисков. Тут тебе и регистрация, и медосмотр, и проверка знаний русского языка. В общем, подделывай - не хочу!

Семейная пара занималась подделкой документов продолжительное время. Фото: пресс-служба УФСБ России по РК и городу Севастополю

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить преступников. Их задержали.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

- В ходе обследования помещений по месту жительства обвиняемых изъята документация, оргтехника, средства связи, а также поддельные печати, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полицейские задержали в Крыму "главаря" банды 90-х. Его и пятерых подельников подозревают в девяти убийствах и бандитизме.

Как сообщило следствие, руководитель криминальной структуры в начале 90-х годов был владельцем компании, которая занималась железнодорожными перевозками.

В это же время он занимал довольно высокое положение в преступной среде. А группировка, которую возглавлял, контролировала один из вокзалов Москвы.

В нее входил «штатный» киллер.

Теперь все фигуранты находятся под стражей. Они обвиняются по часте 2 статья "Убийство".

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